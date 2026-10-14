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Meta запустила Muse Wonder и Muse Wonder Full для программирования и работы с документами

Технологии&Авто
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Meta представила две новые модели искусственного интеллекта – Muse Wonder и Muse Wonder Full
Meta представила две новые модели искусственного интеллекта – Muse Wonder и Muse Wonder Full
Компания Meta представила две новые модели искусственного интеллекта — Muse Wonder и Muse Wonder Full. Они предназначены для выполнения сложных личных и профессиональных задач, включая программирование, анализ документов и автоматизацию рабочих процессов.
Об этом говорится в релизе компании.
Muse Wonder уже доступна через Meta Model API и инструмент Muse Code, а Muse Wonder Full — для подписчиков Muse Code. Затем Muse Wonder интегрируют в сервис Muse, сначала для пользователей с подпиской.

Как работает память новых моделей

Одной из главных особенностей моделей стала технология Active Memory — активная память, позволяющая хранить важную информацию о пользователе между разговорами и находить ее, когда она необходима для выполнения новой задачи.
Другая функция, Active Focus, помогает ИИ длительное время работать над сложными целями, искать альтернативные решения, преодолевать препятствия и адаптироваться к новой информации. При необходимости модель может задавать уточняющие вопросы и запрашивать подтверждение важных действий.

Программирование, анализ документов и автоматизация

Meta отмечает, что Muse Wonder и Muse Wonder Full могут работать с задачами в области права, финансов и здравоохранения, анализировать документы и помогать с разработкой программного обеспечения.
В частности модели способны работать с большими программными проектами, учитывать требования, менять код, тестировать его и исправлять ошибки. Среди продемонстрированных возможностей — создание интерактивной 3D-игры и планирование пробежки с учетом личных предпочтений пользователя.

Эффективность моделей

По результатам собственных тестирований Meta новые модели демонстрируют высокие показатели в задачах на длительную память, программирование и автоматизацию бизнес-процессов.
Компания также утверждает, что Muse Wonder Full лучше справляется с незнакомыми задачами, которые не являлись основным направлением ее дополнительного обучения.
По материалам:
ain
MetaИИ
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