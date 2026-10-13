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Google представила Fitbit Edge за $179: характеристики и функции

Технологии&Авто
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Google представила новый фитнес-трекер Fitbit Edge
Google представила новый фитнес-трекер Fitbit Edge
Google представила новый фитнес-трекер Fitbit Edge. Устройство стоит $179 и уже доступно для предзаказа на сайте компании. Поставка покупателям начнется 27 октября 2026 года.

Дисплей, аккумулятор и дизайн Fitbit Edge

Трекер получил 1,34-дюймовый скругленный дисплей, имеющий на 46% большую площадь обзора по сравнению с предыдущими поколениями Fitbit, а также переделанные физические кнопки с тактильной обратной связью.
Кроме того, Edge имеет толщину 11,5 мм и корпус весом 17,7 г. Он работает на базе чипа Ambiq AP5 MCU и обладает аккумулятором емкостью 65 мА·ч, что обеспечит до 7 дней работы на одном заряде.
Трекер получил 1,34-дюймовый закругленный дисплей
Трекер получил 1,34-дюймовый закругленный дисплей

Функции

Новинка получила интерфейс, представленный в Pixel Watch 5, с основной статистикой на главном экране: количеством шагов, прогнозом погоды и быстрым доступом к тренировкам.
Гибкие плитки отображают данные Google Health, в частности информацию о сне, менструальном цикле и частоте сердечных сокращений.
Fitbit Edge объединяет спортивные функции в одном интерфейсе
Fitbit Edge объединяет спортивные функции в одном интерфейсе
Для ежедневного использования трекер имеет и ряд других функций, таких как Google Карты, элементы управления медиа, уведомления о звонках и сообщениях, а также обширную библиотеку настраиваемых циферблатов и множество опций сменных ремешков.
Fitbit Edge объединяет спортивные функции в одном интерфейсе и поддерживает более 50 тренировочных режимов с подсказками в реальном времени.
Благодаря обновленному чипу GPS трекер определяет местонахождение до 40% точнее. Он также имеет алюминиевый корпус с нанопокрытием и альтиметр для измерения высоты. Устройство автоматически отслеживает физическую активность и может распознавать и классифицировать до 100 видов тренировок.
Fitbit Edge отслеживает изменения в здоровье и самочувствии пользователей в фоновом режиме. Трекер будет собирать данные о тенденциях АД, инсулинорезистентности и будет сообщать о высоком или низком пульсе. Приложение ЭКГ позволит в любое время оценить свой сердечный ритм, а специальный датчик температуры кожи будет отслеживать ночные колебания вместе с анализом стадии сна и показателями HRV.

Цвета, ремешки и специальная версия

Fitbit Edge доступен в четырех цветах: Obsidian, Fog, Olive и Canyon.
Для трекера также предусмотрены сменные ремешки, в частности, дышащие модели для спорта и металлические варианты.
Отдельно Google предлагает версию Stephen Curry Special Edition, созданную в фирменных цветах баскетболиста Стефена Карри. Она стоит $219.
По материалам:
mezha.media
ТехнологииТехникаGoogle
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