Мировые поставки смартфонов упали на 20% из-за дефицита памяти

Дефицит памяти потянул рынок смартфонов вниз почти вдвое сильнее, чем во втором квартале, когда поставки сократились на 11%. По предварительным оценкам, в июле-сентябре мировые поставки упали на 20% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Counterpoint Research.

Для третьего квартала это самый низкий результат с 2012 года. Аналитики называют его вторым подряд кварталом, в полной мере испытавшим кризис памяти.

Причина не изменилась: производители памяти отдают приоритет чипам для дата-центров из ИИ, а производители смартфонов вынуждены переводить удорожание компонентов на покупателей. Именно это Counterpoint объясняла еще по итогам первого квартала, предупредив, что дефицит может занять до конца 2027 года.

Apple увеличила долю рынка, несмотря на общее падение

Падение оказалось неравномерным. Apple впервые для третьего квартала пересекла предел 20% рынка: 22% против 18% в прошлом году. Поскольку доля возросла, когда весь рынок сократился на 20%, поставки iPhone упали заметно меньше. Однако они все же уменьшились, в первую очередь из-за отсутствия базового iPhone 18: в первый месяц продаж каналы получили меньше устройств, чем в прошлом году, когда вышла полная линейка iPhone 17.

В то же время iPhone 18 Pro стартовали сильнее предшественников, особенно в Китае и Индии.

Apple также повысила цены, но только в последние недели квартала.

Samsung сохранила лидерство

Лидером осталась Samsung с долей 23%. Counterpoint связывает это с более сильной конкурентом позицией по обеспечению поставок и высоким начальным спросом на сложную серию Galaxy Fold8.

Xiaomi (10%), OPPO (9%) и vivo (8%) потеряли доли по сравнению с третьим кварталом 2025 года. Во втором квартале Counterpoint объясняла падение этих брендов тем, что они самые популярные на рынках, наиболее чувствительных к цене.

Почему рынок смартфонов может продолжить падение

В ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

По оценке аналитиков, производители все чаще предпочитают доходность над объемами из-за дорогостоящих компонентов и более слабой покупательной способности.