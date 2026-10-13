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Студенты разработали велосипед, которому не нужен человек за рулем (видео)

Технологии&Авто
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Студенты разработали велосипед, которому не нужен человек за рулем (видео)
Студенты разработали велосипед, которому не нужен человек за рулем (видео)
Группа студентов из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработала велосипед, которому не нужен человек за рулем. Он сам передвигается по улицам, объезжает препятствия и вовремя тормозит, пишет PiataAuto.md.
Казалось бы, зачем такое изобретение, если велосипед и так идеален: полезен для здоровья, не загрязняет воздух и помогает разгрузить городские дороги. Однако, как объясняется, студенты и не собирались заменить велосипедиста. Свою технологию они создавали, прежде всего, для прокатных сервисов, где велосипеды берут через приложение.
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Проблема таких сервисов, как отмечает издание, проста. Человек доезжает куда ему нужно и оставляет велосипед там. Но это место не всегда популярно среди других клиентов, поэтому транспорт может долго стоять без дела. Тогда компании приходится отправлять работников, чтобы те вручную перегнали его в людное место.

Как он действует

Умный велосипед, по плану разработчиков, решает это сам: он возвращается туда, где на него больший спрос. А находящийся в отдаленном районе сможет вызвать велосипед к себе, и тот приедет без сопровождения.
По словам студентов, именно эти перебои с логистикой больше всего мешают прокатным компаниям работать стабильно и прибыльно. Их разработка, как уверяют авторы, полностью устранила бы эту проблему, а при этом расширила бы зону покрытия сервиса и помогла бы привлечь больше клиентов.
Как можно увидеть с видео, спереди на велосипеде установлены камеры и датчики. Полученные данные обрабатывает бортовой компьютер примерно так, как это делают современные автомобили с автопилотом. Система распознает предметы и препятствия, определяет, куда двигаться, и при необходимости обходит помехи.
Компьютер сам поворачивает руль и нажимает на тормоза, а двигаться велосипеду помогает электромотор, как на обычных электровелосипедах. Чтобы не упасть, конструкцию дополнили двумя боковыми колесами, похожими на те, что ставят на детские велосипеды для новичков.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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