0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bentley и Mercedes-Benz: сколько стоит ремонт и ТО люксовых автомобилей

Технологии&Авто
3471
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Bentley
Bentley
Расходы на люксовый автомобиль не заканчиваются после его покупки. Регулярное обслуживание и ремонт могут обойтись еще в тысячи долларов, поэтому к таким издержкам следует готовиться заранее.
Издание GoBankingRates определило пять люксовых марок, владельцам которых придется больше тратить на техническое обслуживание и ремонт.

Какие люксовые автомобили самые дорогие в обслуживании

Для составления рейтинга эксперты использовали данные исследования CarEdge, в котором сравнили расходы на обслуживание премиальных автомобилей после пяти лет владения.
В список вошли пять марок с самыми высокими затратами за этот период.
  1. Bentley — $12 032 за пять лет. Британский производитель люксовых автомобилей занял первое место с большим отрывом от конкурентов.
  2. Land Rover — $5 752. Расходы на обслуживание автомобилей этой марки за пять лет составляют почти половину суммы, необходимой для Bentley.
  3. BMW — $5 145. Немецкий производитель премиальных автомобилей занял третье место по стоимости технического обслуживания и ремонта.
  4. Jaguar — $4 933. За пять лет владения автомобилем этой марки затраты на обслуживание могут приблизиться к $5 тыс.
  5. Mercedes-Benz — $4 217. В пятерке самых дорогих марок по затратам на обслуживание Mercedes-Benz занял последнее место.
Эксперты отмечают, что при покупке премиального автомобиля следует учитывать не только его первоначальную стоимость, но и будущие затраты на ремонт и техническое обслуживание. Со временем из-за износа деталей, неисправности и повреждения эти расходы могут существенно увеличить общую сумму, которую владелец потратит на машину.
Ранее мы сообщали, что среди люксовых легковушек украинцы больше покупают BMW и Audi. В июле эти марки вместе обеспечили более половины внутренних перепродаж премиальных автомобилей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems