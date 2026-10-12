Bentley и Mercedes-Benz: сколько стоит ремонт и ТО люксовых автомобилей
Расходы на люксовый автомобиль не заканчиваются после его покупки. Регулярное обслуживание и ремонт могут обойтись еще в тысячи долларов, поэтому к таким издержкам следует готовиться заранее.
Издание GoBankingRates определило пять люксовых марок, владельцам которых придется больше тратить на техническое обслуживание и ремонт.
Какие люксовые автомобили самые дорогие в обслуживании
Для составления рейтинга эксперты использовали данные исследования CarEdge, в котором сравнили расходы на обслуживание премиальных автомобилей после пяти лет владения.
В список вошли пять марок с самыми высокими затратами за этот период.
- Bentley — $12 032 за пять лет. Британский производитель люксовых автомобилей занял первое место с большим отрывом от конкурентов.
- Land Rover — $5 752. Расходы на обслуживание автомобилей этой марки за пять лет составляют почти половину суммы, необходимой для Bentley.
- BMW — $5 145. Немецкий производитель премиальных автомобилей занял третье место по стоимости технического обслуживания и ремонта.
- Jaguar — $4 933. За пять лет владения автомобилем этой марки затраты на обслуживание могут приблизиться к $5 тыс.
- Mercedes-Benz — $4 217. В пятерке самых дорогих марок по затратам на обслуживание Mercedes-Benz занял последнее место.
Эксперты отмечают, что при покупке премиального автомобиля следует учитывать не только его первоначальную стоимость, но и будущие затраты на ремонт и техническое обслуживание. Со временем из-за износа деталей, неисправности и повреждения эти расходы могут существенно увеличить общую сумму, которую владелец потратит на машину.
Ранее мы сообщали, что среди люксовых легковушек украинцы больше покупают BMW и Audi. В июле эти марки вместе обеспечили более половины внутренних перепродаж премиальных автомобилей.
Поделиться новостью
Также по теме
Украинцы в Германии смогут обменять водительские права без экзаменов
ПартнерскаяОформление пособия по безработице: размер выплат и условия получения
Amazon снизил цену базового Mac mini
До 25 часов на одном заряде: Samsung представил уникальный ноутбук
Toyota отзывает сотни новых автомобилей из-за опасного дефекта
Три популярные модели пикапов, которые «не стоят своих денег»