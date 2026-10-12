Bentley и Mercedes-Benz: сколько стоит ремонт и ТО люксовых автомобилей

Расходы на люксовый автомобиль не заканчиваются после его покупки. Регулярное обслуживание и ремонт могут обойтись еще в тысячи долларов, поэтому к таким издержкам следует готовиться заранее.

Издание GoBankingRates определило пять люксовых марок, владельцам которых придется больше тратить на техническое обслуживание и ремонт.

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Какие люксовые автомобили самые дорогие в обслуживании

Для составления рейтинга эксперты использовали данные исследования CarEdge, в котором сравнили расходы на обслуживание премиальных автомобилей после пяти лет владения.

В список вошли пять марок с самыми высокими затратами за этот период.

Bentley — $12 032 за пять лет. Британский производитель люксовых автомобилей занял первое место с большим отрывом от конкурентов. Land Rover — $5 752. Расходы на обслуживание автомобилей этой марки за пять лет составляют почти половину суммы, необходимой для Bentley. BMW — $5 145. Немецкий производитель премиальных автомобилей занял третье место по стоимости технического обслуживания и ремонта. Jaguar — $4 933. За пять лет владения автомобилем этой марки затраты на обслуживание могут приблизиться к $5 тыс. Mercedes-Benz — $4 217. В пятерке самых дорогих марок по затратам на обслуживание Mercedes-Benz занял последнее место.

Эксперты отмечают, что при покупке премиального автомобиля следует учитывать не только его первоначальную стоимость, но и будущие затраты на ремонт и техническое обслуживание. Со временем из-за износа деталей, неисправности и повреждения эти расходы могут существенно увеличить общую сумму, которую владелец потратит на машину.