Украинцы в Германии смогут обменять водительские права без экзаменов

Украинцы, проживающие в Германии, получили возможность обменивать национальные водительские удостоверения по упрощенной процедуре.

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД по сотрудничеству с Министерством иностранных дел Украины. Для определенных категорий водителей обмен возможен без сдачи теоретического и практического экзаменов.

Какие категории прав можно обменять без экзаменов

По упрощенной процедуре украинцы могут обменять водительские права следующих категорий:

A1, A;

B, BE;

C1, C1E, C, CE;

D1, D1E, D, DE.

Категории B1, касающиеся квадро- и трициклов, и T для тракторов в этот перечень не входят. Также украинская категория A1 при обмене соответствует немецкой категории AM.

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Для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE необходимо дополнительно подтвердить пригодность к управлению транспортными средствами. Для этого необходимы медицинское заключение и проверка зрения.

Есть и отдельное ограничение: если в украинском удостоверении есть категория C или D, но нет категории B, для получения немецкой категории B придется сдать теоретический и практический экзамены.

Как обменять удостоверение и что будет с украинским

Для обмена следует обратиться в компетентное ведомство по вопросам выдачи водительских удостоверений — Fahrerlaubnisbehörde — по месту основной регистрации. В некоторых населенных пунктах документы можно подать через Bürgeramt, откуда их передадут в соответствующее ведомство.

Перед подачей заявления следует проверить на сайте местного органа, какие документы нужны, как подать заявление, сколько стоит услуга и сколько времени занимает изготовление удостоверения.

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Во время обмена украинское удостоверение изымается. Оно хранится в немецком ведомстве в течение трех лет, после чего его уничтожают. О выдаче немецкого удостоверения автоматически сообщают Федеральное ведомство автомобильного транспорта Германии, что позволяет компетентным органам проверить место и дату обмена.

Если украинское удостоверение, обмененное за границей, поступает в территориальный сервисный центр МВД Украины, информацию об обмене вносят в Единый государственный реестр МВД. После этого украинское удостоверение считается недействительным.

В то же время украинцы, которые после проживания в Германии возвращаются на постоянное проживание в Украине, могут обменять иностранное водительское удостоверение на украинское без теоретического и практического экзаменов. Для этого иностранный документ должен удовлетворять требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Как это происходит на практике

Украинка Алина, проживающая в Германии под временной защитой, уже начала процедуру обмена водительского удостоверения. Для подачи документов она подготовила украинские права, загранпаспорт, документ о временной защите и фотографии.

По ее словам, нотариально заверенный перевод удостоверения и медицинская справка для его случая не требуются. По предварительным расчетам Алины, процедура будет стоить около 80 евро.

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Изготовление немецкого удостоверения может занять до трех недель. Документ отправляют заявителю по почте, а на время ожидания выдают временный документ формата А4, подтверждающий подачу заявления на обмен.