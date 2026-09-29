В Германии появится цифровой кошелек: когда запустят и какие у него будут функции

В Германии планируют запустить цифровой кошелек d-you, с помощью которого можно будет подтверждать личность онлайн, подписывать договора с полной юридической силой и открывать банковские счета без личного посещения учреждений и копирования паспорта.

Об этом сообщает Ausnews.

Запуск d-you намечен на 2 января 2027 года. Пользоваться приложением можно будет со смартфона.

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Что такое d-you

d-you — немецкий вариант цифрового кошелька, создаваемого в рамках общеевропейской системы. На уровне ЕС он называется European Digital Identity Wallet (EUDI). Проект базируется на правилах Евросоюза, закрепленных в регламенте eIDAS 2.0 . Согласно этим правилам, каждая страна ЕС должна до 2027 года предложить гражданам такой цифровой кошелек.

В Германии уже работает государственное приложение AusweisApp, однако d-you будет иметь другую особенность: к нему смогут подключаться частные компании через специальные технические интерфейсы.

Какие возможности будет иметь цифровой кошелек

d-you должен упростить ряд обычных процедур. К примеру, во время проверки возраста пользователь сможет подтвердить, что ему уже исполнилось 18 лет, не раскрывая продавцу или сервису точную дату рождения. Такой подход предполагает передачу только тех персональных данных, необходимых для конкретной операции.

Впрочем, после запуска 2 января 2027 года количество доступных функций будет ограничено. Сначала в приложении будут точно работать три возможности: подтверждение возраста, подписание договоров с юридической силой и открытие банковского счета. Остальные функции планируют добавлять постепенно.

В частности, в будущем с помощью d-you можно будет:

оплачивать покупки в цифровом формате и безопаснее покупать товары в Интернете;

хранить в смартфоне удостоверение личности, водительские права и карту медицинского страхования;

регистрировать SIM-карту и хранить билеты на поездки;

подавать налоговую декларацию и поступать в университет;

забирать арендованный автомобиль в аэропорту.

Для многих таких процедур требуются бумажные документы, проверка личности через Postident в почтовом отделении или личный визит в государственное учреждение. В будущем эти операции можно будет выполнять с помощью смартфона.

Поскольку в ЕС будет действовать единый стандарт, d-you со временем должен работать и в других европейских странах.

Насколько безопасным будет d-you

Несмотря на преимущества цифрового кошелька, Центр защиты прав потребителей обращает внимание на риски, связанные с защитой персональных данных.

В частности, специалисты указывают на центральный сервер, через который работает приложение. В случае успешной кибератаки под угрозой могут оказаться данные большого количества пользователей. Поэтому такому серверу потребуется особо надежная защита.

В то же время даже при высоком уровне технической защиты вопрос безопасности персональных данных будет в значительной степени зависеть от поведения самих пользователей. Неосторожное обращение с персональными данными и слишком легкое их распространение может повысить риск мошенничества или использования чужих данных для предоставления себя другому лицу.