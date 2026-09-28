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Легкая подработка может оказаться ловушкой: как не стать «денежным мулом»

Личные финансы
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«Денежные мулы» (или дропы) за вознаграждение сдают в аренду свою банковскую картуку
«Денежные мулы» (или дропы) за вознаграждение сдают в аренду свою банковскую картуку
Предложение открыть банковский счет, получать на него деньги и переводить их дальше за вознаграждение может оказаться не подработкой, а способом вовлечь человека в преступную схему. Так злоумышленники вербуют так называемых «денежных мулов», или дропов.
«Денежные мулы» — это люди, которые за вознаграждение передают другим свои платежные карты или счета или совершают переводы по чужим указаниям. Преступники используют такие счета для перемещения денежных средств, связанных с незаконной деятельностью.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Как вербуют «денежных мулов»

Злоумышленники могут размещать в социальных сетях и мессенджерах объявления о «простой работе» или «легкой подработке», для которого не требуется опыт или специальные навыки.
В таких предложениях могут обещать ежедневные выплаты, высокий доход за минимум усилий или процент проведенных операций.
В то же время, соглашаться на такие условия не стоит, ведь счета могут использовать в преступных схемах, а операции будут проводиться от имени владельца счета.

Какие предложения должны насторожить

Осторожность следует проявить, если работодатель:
  • обещает легкий и быстрый заработок за минимум усилий;
  • просит открыть банковский счет специально для работы;
  • предлагает принимать и переводить чужие деньги через свой счет;
  • просит передать карту, ее реквизиты или доступ к банковскому приложению;
  • не объясняет, откуда поступают денежные средства и за что осуществляются переводы.
Не следует передавать другим лицам данные платежной карты, доступ к счету или банковскому приложению, а также соглашаться переводить чужие средства за вознаграждение.
Если человеку уже предложили стать «денежным мулом», не стоит соглашаться и передавать карты, реквизиты счета или доступ к банковскому приложению. Если такая работа уже началась, необходимо прекратить переводы и обратиться в банк.
О попытке привлечь к такой схеме или мошенничеству можно сообщить в киберполицию через онлайн-форму: онлайн-форма киберполиции.
Ранее мы сообщали, что в Украине усилят ответственность за использование банковских счетов в мошеннических схемах. Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16013, который предусматривает криминализацию передачи и оборота «дроп-счетов» и устанавливает штрафы и заключение за ряд связанных нарушений.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
МошенникиПлатежные картыРабота
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