В Резерв+ добавили вход через Дію

В приложении Резерв+ постепенно появляется новый способ авторизации через Дію. После запуска функции пользователи смогут выбирать, как входить в приложение: с помощью Дія. Підпис или, как прежде, BankID.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Новый способ входа появляется у пользователей. Поэтому даже после обновления Резерв+ до последней версии кнопка «Вход через Дію» может быть доступна не сразу.

Как войти в Резерв+ через Дію

Когда новый способ авторизации станет доступным, нужно:

На экране входа выберите «Вход через Дію». После этого Резерв+ перенаправит пользователя в приложение Действие. Подтвердить вход с помощью Дія.Підпис. После подтверждения вернуться в Резерв+ и продолжить использование приложения.

Для такого способа входа требуется активный Дія.Підпис. Если его нет, создать подпись можно в приложении Дія — при наличии ID-карты или биометрического загранпаспорта.

Создавать его каждый раз не нужно. После активации Дія. Підпис можно использовать многократно.

Если функция входа через Дію еще недоступна или не удается использовать Дія. Підпис, авторизоваться можно через BankID.

Какие еще изменения появились в Резерв+

В обновлении также улучшилось несколько других функций приложения. В частности, авторизацию сделали более стабильной: разработчики устранили ошибки и задержки, которые могли возникать при входе.

Также усилили защиту при авторизации. Теперь пользователи не смогут устанавливать слишком простые PIN-коды, включая 1111 или 1234.