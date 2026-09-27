Нужно ли платить налоги со страховой выплаты после ДТП
После ДТП потерпевший может получить от страховой компании компенсацию за поврежденный автомобиль или другое имущество. Такая выплата не считается налогооблагаемым доходом, поэтому уплачивать налоги с нее не нужно.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.
Когда страховое возмещение не облагается налогом
Страховые выплаты, получаемые физлицом по договору страхования, не включаются в налогооблагаемый доход, если соблюдены условия, предусмотренные Налоговым кодексом.
Это правило, в частности, распространяется на страховые и регламентные выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Важно, чтобы размер такой компенсации не превышал фактическую сумму ущерба, нанесенного потерпевшему. Ее определяют по обычным ценам на дату осуществления страховой выплаты.
К примеру, если после ДТП автомобиль получил повреждение на 100 тыс. грн, а страховая компания выплатила потерпевшему именно 100 тыс. грн в соответствии с установленным размером убытков, эта сумма не включается в налогооблагаемый доход.
Ранее Finance.ua писал, что по результатам января — июня 2026 года количество договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев в Украине, начавших свое действие, составило почти 3,7 млн грн.
По таким договорам ОСАГО составило 3 198,49 грн, что на 4,98% превышает аналогичный показатель 2025 года (3 046,89).
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