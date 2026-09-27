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Нужно ли платить налоги со страховой выплаты после ДТП

Личные финансы
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Страховая компенсация после ДТП не облагается налогом
Страховая компенсация после ДТП не облагается налогом, Фото: magnific
После ДТП потерпевший может получить от страховой компании компенсацию за поврежденный автомобиль или другое имущество. Такая выплата не считается налогооблагаемым доходом, поэтому уплачивать налоги с нее не нужно.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Когда страховое возмещение не облагается налогом

Страховые выплаты, получаемые физлицом по договору страхования, не включаются в налогооблагаемый доход, если соблюдены условия, предусмотренные Налоговым кодексом.
Это правило, в частности, распространяется на страховые и регламентные выплаты по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Важно, чтобы размер такой компенсации не превышал фактическую сумму ущерба, нанесенного потерпевшему. Ее определяют по обычным ценам на дату осуществления страховой выплаты.
К примеру, если после ДТП автомобиль получил повреждение на 100 тыс. грн, а страховая компания выплатила потерпевшему именно 100 тыс. грн в соответствии с установленным размером убытков, эта сумма не включается в налогооблагаемый доход.
Ранее Finance.ua писал, что по результатам января — июня 2026 года количество договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев в Украине, начавших свое действие, составило почти 3,7 млн ​​грн.
По таким договорам ОСАГО составило 3 198,49 грн, что на 4,98% превышает аналогичный показатель 2025 года (3 046,89).
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвтострахованиеНалоги
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