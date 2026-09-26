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Когда придется платить налоги за продажу авто

Личные финансы
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Продажа одного авто за год не облагается налогом
Продажа одного авто за год не облагается налогом, Фото: magnific
Продажа первого автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года не облагается налогом. За второе проданное транспортное средство нужно уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора, а за третье и каждое следующее — уже 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Сколько налогов придется заплатить

Если в течение года вы продаете или обмениваете один легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, полученный доход не облагается налогом.
Также в таком случае не нужно подавать годовую налоговую декларацию о доходах, если нет других доходов, подлежащих декларированию.
За продажу второго автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение того же года придется оплатить:
  • 5% НДФЛ;
  • 5% военного сбора.
То есть общая налоговая нагрузка составит 10%.
Если в течение года человек продает три или более транспортных средств, НДФЛ составит 18%. Дополнительно оплачивается 5% военного сбора.
Следовательно, общая ставка налогов в таком случае составит 23%.

Как определяют доход от продаж

Доход определяют по цене, указанной в договоре купли-продажи или менах.
В то же время стоимость не может быть ниже среднерыночной или оценочной рыночной стоимости транспортного средства (по выбору налогоплательщика).
До этого Finance.ua отмечал, что доход от продажи золота, серебра и других банковских металлов не облагается НДФЛ и военным сбором.
По материалам:
Finance.ua
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