Когда придется платить налоги за продажу авто
Продажа первого автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года не облагается налогом. За второе проданное транспортное средство нужно уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора, а за третье и каждое следующее — уже 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.
Сколько налогов придется заплатить
Если в течение года вы продаете или обмениваете один легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, полученный доход не облагается налогом.
Также в таком случае не нужно подавать годовую налоговую декларацию о доходах, если нет других доходов, подлежащих декларированию.
За продажу второго автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение того же года придется оплатить:
- 5% НДФЛ;
- 5% военного сбора.
То есть общая налоговая нагрузка составит 10%.
Если в течение года человек продает три или более транспортных средств, НДФЛ составит 18%. Дополнительно оплачивается 5% военного сбора.
Следовательно, общая ставка налогов в таком случае составит 23%.
Как определяют доход от продаж
Доход определяют по цене, указанной в договоре купли-продажи или менах.
В то же время стоимость не может быть ниже среднерыночной или оценочной рыночной стоимости транспортного средства (по выбору налогоплательщика).
До этого Finance.ua отмечал, что доход от продажи золота, серебра и других банковских металлов не облагается НДФЛ и военным сбором.
Поделиться новостью
Также по теме
Как планировать бюджет, чтобы денег хватило до конца месяца
ПартнерскаяDemo Day перед Crypto World’s Fair: презентации, фидбек и $5000 призовых
Пенсия на карту — можно ли самому выбрать дату выплаты
В Британии сокращают финансирование программы для украинских беженцев
В Киеве вступил в силу новый тариф на воду
В Украине хотят ввести единую систему поддержки ВПЛ — законопроект