Когда придется платить налоги за продажу авто

Продажа одного авто за год не облагается налогом, Фото: magnific

Продажа первого автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года не облагается налогом. За второе проданное транспортное средство нужно уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора, а за третье и каждое следующее — уже 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Сколько налогов придется заплатить

Если в течение года вы продаете или обмениваете один легковой автомобиль, мотоцикл или мопед, полученный доход не облагается налогом.

Также в таком случае не нужно подавать годовую налоговую декларацию о доходах, если нет других доходов, подлежащих декларированию.

🚘 Разве ваш автомобиль не заслуживает лучшего? Находите оптимальные предложения с помощью сервиса от Finance.ua

За продажу второго автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение того же года придется оплатить:

5% НДФЛ;

5% военного сбора.

То есть общая налоговая нагрузка составит 10%.

Если в течение года человек продает три или более транспортных средств, НДФЛ составит 18%. Дополнительно оплачивается 5% военного сбора.

Следовательно, общая ставка налогов в таком случае составит 23%.

Как определяют доход от продаж

Доход определяют по цене, указанной в договоре купли-продажи или менах.

В то же время стоимость не может быть ниже среднерыночной или оценочной рыночной стоимости транспортного средства (по выбору налогоплательщика).