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Как планировать бюджет, чтобы денег хватило до конца месяца

Личные финансы
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Копилка с деньгами
Копилка с деньгами, Фото: magnific
Покупка новой одежды, кофе по пути на обучение или работу, встречи с друзьями, доставка еды и платные подписки незаметно «съедают» значительную часть бюджета. Чтобы не остаться без денег к концу месяца, следует заранее установить лимиты и контролировать мелкие покупки.
Специалисты «Финкульта» рассказывают о простых правилах финансовой грамотности, которые помогут не остаться без денег до конца месяца.

1. Определите бюджет на каждую неделю

Сначала следует отложить деньги на обязательные расходы, такие как аренда квартиры, коммуналка, лекарства, транспорт и т. д.
Остальные средства разделите на четыре части и определите недельный лимит.
Например, если на личные расходы 8 тыс. грн в месяц, можно установить ограничение около 2 тыс. грн в неделю. Это поможет равномерно распределить средства и не потратить их в первые дни.

2. Не недооценивайте мелкие покупки

Небольшие ежедневные расходы могут оказывать существенное влияние на бюджет. Например, кофе за 80 грн может казаться пустяком. Однако если покупать ее 20 раз в месяц, на это уйдет уже 1600 грн.
Не обязательно полностью отказываться от кофе из любимой кофейни. Можно несколько раз в неделю готовить напиток на дому, а сэкономленные деньги откладывать.

3. Делайте паузу перед покупкой

Если захотелось купить одежду, технику или другую недешевую вещь, дайте себе хотя бы 24 часа в раздумья. За это время можно оценить, действительно ли покупка нужна или это только спонтанное желание.

4. Отдыхайте без больших затрат

Встречи с друзьями не обязательно должны предусматривать поход в ресторан. Сэкономить можно, организовав домашний вечер, прогулку по городу, пикник или общий просмотр фильма.

5. Проверьте платные подписки

Стоит пересмотреть все регулярные платежи за музыку, фильмы, облачные сервисы и приложения. Даже три ненужные подписки по 150 грн стоят 450 грн в месяц, или 5,4 тыс. грн в год.

6. Сначала отложите — затем тратьте

Часть зарплаты, стипендии или иного дохода можно сразу направлять на сбережения. Даже если это всего 5−10% дохода, регулярность поможет сформировать финансовую привычку.
По материалам:
Finance.ua
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