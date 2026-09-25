0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве вступил в силу новый тариф на воду

Личные финансы
182
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Большинство водоканалов Украины уже увеличили тарифы на воду и водоотвод
Большинство водоканалов Украины уже увеличили тарифы на воду и водоотвод
В Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для населения. Стоимость холодной воды и водоотвода будет составлять 63,79 грн за кубометр.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Сколько будет стоить вода в Киеве

Новый тариф для населения составляет 63,79 грн за 1 куб. м.
Решение о постепенном изменении тарифов Киевсовет принял 3 сентября 2026 года. Город планирует вместе с «Киевводоканалом» постепенно приближать тарифы к фактическим расходам предприятия, учитывая интересы населения.
Вводимый в действие для населения тариф утвержден еще в 2025 году ЧАО «АК «Киевводоканал» Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Почему «Киевводоканал» просил повысить тариф

Как неоднократно отмечали в Киевводоканале, большинство водоканалов Украины уже увеличили тарифы на воду и водоотведение до отметки 90 грн за куб и более.
Тарифы на воду
Тарифы на воду
Так, за это время электроэнергия в цене выросла втрое, горючее — вдвое, реагенты — втрое.
Кроме того, в таких условиях предприятие не может предложить работникам должную зарплату и условия труда. Поэтому сейчас речь идет, с одной стороны, о сдерживании резкого роста тарифов, с другой — о спасении отрасли водоснабжения и водоотвода, в частности в Киеве.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине на начало сентября 2026 года в Едином реестре должников насчитывалось 173 075 исполнительных производств по задолженности за водоснабжение и водоотвод. 28% всех новых производств по долгам за воду в этом году приходится на Днепропетровщину.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ТарифыТарифы на водоснабжение
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems