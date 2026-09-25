В Киеве вступил в силу новый тариф на воду

Большинство водоканалов Украины уже увеличили тарифы на воду и водоотвод

В Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для населения. Стоимость холодной воды и водоотвода будет составлять 63,79 грн за кубометр.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Сколько будет стоить вода в Киеве

Новый тариф для населения составляет 63,79 грн за 1 куб. м.

Решение о постепенном изменении тарифов Киевсовет принял 3 сентября 2026 года. Город планирует вместе с «Киевводоканалом» постепенно приближать тарифы к фактическим расходам предприятия, учитывая интересы населения.

Вводимый в действие для населения тариф утвержден еще в 2025 году ЧАО «АК «Киевводоканал» Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Почему «Киевводоканал» просил повысить тариф

Как неоднократно отмечали в Киевводоканале, большинство водоканалов Украины уже увеличили тарифы на воду и водоотведение до отметки 90 грн за куб и более.

Тарифы на воду

Так, за это время электроэнергия в цене выросла втрое, горючее — вдвое, реагенты — втрое.

Кроме того, в таких условиях предприятие не может предложить работникам должную зарплату и условия труда. Поэтому сейчас речь идет, с одной стороны, о сдерживании резкого роста тарифов, с другой — о спасении отрасли водоснабжения и водоотвода, в частности в Киеве.