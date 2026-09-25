В Киеве вступил в силу новый тариф на воду

В Киеве вступил в силу новый тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для населения. Стоимость холодной воды и водоотвода будет составлять 63,79 грн за кубометр.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Сколько будет стоить вода в Киеве
Новый тариф для населения составляет 63,79 грн за 1 куб. м.
Решение о постепенном изменении тарифов Киевсовет принял 3 сентября 2026 года. Город планирует вместе с «Киевводоканалом» постепенно приближать тарифы к фактическим расходам предприятия, учитывая интересы населения.
Вводимый в действие для населения тариф утвержден еще в 2025 году ЧАО «АК «Киевводоканал» Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Почему «Киевводоканал» просил повысить тариф
Как неоднократно отмечали в Киевводоканале, большинство водоканалов Украины уже увеличили тарифы на воду и водоотведение до отметки 90 грн за куб и более.
Так, за это время электроэнергия в цене выросла втрое, горючее — вдвое, реагенты — втрое.
Кроме того, в таких условиях предприятие не может предложить работникам должную зарплату и условия труда. Поэтому сейчас речь идет, с одной стороны, о сдерживании резкого роста тарифов, с другой — о спасении отрасли водоснабжения и водоотвода, в частности в Киеве.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине на начало сентября 2026 года в Едином реестре должников насчитывалось 173 075 исполнительных производств по задолженности за водоснабжение и водоотвод. 28% всех новых производств по долгам за воду в этом году приходится на Днепропетровщину.