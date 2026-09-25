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Стефанчук анонсировал новый подход к зарплатам в государственном секторе

Личные финансы
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Новая система должна мотивировать работников профессионально развиваться
Новая система должна мотивировать работников профессионально развиваться
В Украине работают над новым подходом к оплате труда в государственном секторе. Парламент готовит отдельный законодательный акт, который должен определить понятные принципы оплаты и показать, как доход работника будет зависеть от его профессионального развития.
Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал в комментарии изданию Новости.Live.

Какой должна быть новая система оплаты труда

По словам Стефанчука, человек еще во время обучения должен понимать, на какой уровень оплаты может рассчитывать после трудоустройства в государственном секторе. Такой подход, по его мнению, должен показывать возможности профессионального роста и перехода на более высокие уровни оплаты.
Глава Верховной Рады отметил, что пересмотреть предлагают не только базовые зарплаты, но и надбавки и доплаты, которые должны быть частью единой понятной системы.
«Вопрос справедливости — в приоритете», — заявил Руслан Стефанчук.
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В парламенте работают над законодательным актом

Стефанчук сообщил, что над отдельным законодательным актом по тарифной сетке уже работают. Он ожидает, что при обсуждении удастся определить модель оплаты труда, которая будет иметь одинаковые и понятные людям правила.
По его словам, новая система также должна мотивировать работников профессионально развиваться и переходить на более высокие уровни оплаты.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что средний уровень начисленной заработной платы в июле для работников центральных органов исполнительной власти составил 66,22 тыс. грн (на 5,6 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Общая фактическая численность работников государственных органов власти в июле 2026 года составила 165,4 тыс. человек. Это на 1,9 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также мы писали, что в Украине будет проведен комплексный анализ системы государственного управления, чтобы выявить дублирование функций, лишние процессы и возможности для оптимизации. Также правительство планирует пересмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти и количество заместителей министров.
По материалам:
Novyny.live
Зарплата
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