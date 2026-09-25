Стефанчук анонсировал новый подход к зарплатам в государственном секторе

В Украине работают над новым подходом к оплате труда в государственном секторе. Парламент готовит отдельный законодательный акт, который должен определить понятные принципы оплаты и показать, как доход работника будет зависеть от его профессионального развития.
Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал в комментарии изданию Новости.Live.
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Какой должна быть новая система оплаты труда
По словам Стефанчука, человек еще во время обучения должен понимать, на какой уровень оплаты может рассчитывать после трудоустройства в государственном секторе. Такой подход, по его мнению, должен показывать возможности профессионального роста и перехода на более высокие уровни оплаты.
Глава Верховной Рады отметил, что пересмотреть предлагают не только базовые зарплаты, но и надбавки и доплаты, которые должны быть частью единой понятной системы.
«Вопрос справедливости — в приоритете», — заявил Руслан Стефанчук.
Стефанчук сообщил, что над отдельным законодательным актом по тарифной сетке уже работают. Он ожидает, что при обсуждении удастся определить модель оплаты труда, которая будет иметь одинаковые и понятные людям правила.
По его словам, новая система также должна мотивировать работников профессионально развиваться и переходить на более высокие уровни оплаты.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что средний уровень начисленной заработной платы в июле для работников центральных органов исполнительной власти составил 66,22 тыс. грн (на 5,6 тыс. грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Общая фактическая численность работников государственных органов власти в июле 2026 года составила 165,4 тыс. человек. Это на 1,9 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также мы писали, что в Украине будет проведен комплексный анализ системы государственного управления, чтобы выявить дублирование функций, лишние процессы и возможности для оптимизации. Также правительство планирует пересмотреть численность работников центральных органов исполнительной власти и количество заместителей министров.