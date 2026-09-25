В Польше сокращается количество украинцев: посол рассказал, что происходит

С мая действует процедура перехода из статуса PESEL UKR на карту CUKR.

За последние полгода количество украинцев под временной защитой в Польше сократилось примерно на 40 тысяч. В то же время, это не обязательно означает, что все они покинули страну.

Об этом в интервью рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

Почему количество украинцев сократилось

По словам дипломата, на изменение статистики могли повлиять несколько факторов. В частности, он не исключает, что часть граждан Украины действительно решили покинуть Польшу из-за всеобщей неблагоприятной атмосферы.

«Здесь стоит учитывать несколько факторов. Первый — это всеобщая неблагоприятная атмосфера. Я не исключаю, что часть граждан Украины действительно решили уехать из Польши», — отметил Боднар.

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Второй причиной посол назвал изменения в польском законодательстве. Он напомнил, что еще в марте завершился срок действия специальных норм, которые предусматривали отдельные льготы для украинцев, которые бежали от полномасштабной агрессии рф и находятся в Польше.

С мая действует процедура перехода из статуса PESEL UKR на карту CUKR.

Что изменилось для украинцев

Карта CUKR выдается на три года и предоставляет полный доступ к рынку труда и возможность вести хозяйственную деятельность. Он отметил, что после смены правил некоторые украинцы могли не выполнить необходимые требования для изменения документов, не обновить данные или неправильно зарегистрироваться при пересечении границы.

В таком случае человек мог утратить статус PESEL UKR. При этом его повторное получение — весьма сложная процедура, поскольку основной акцент сделан на регистрации в новой системе CUKR.

«Таким образом, уменьшение количества лиц, пользующихся временной защитой, не обязательно означает, что все они покинули Польшу», — отметил посол.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что украинцы, которые получили PESEL UKR на основании документа, отличного от загранпаспорта, или обновили паспортные документы, должны были актуализировать данные в реестре PESEL до 31 августа 2026 года. Если вовремя не актуализировать данные, статус UKR будет утрачен. Утрата статуса UKR означает потерю права не легальное пребывание в Польше, а вместе с тем на трудоустройство.