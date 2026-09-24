В Украине хотят обновить систему добровольных пенсионных фондов: НКЦБФР поддержала законодательные изменения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку поддержала законодательные изменения, направленные на обновление системы добровольного пенсионного обеспечения в Украине. Пакет состоит из трех связанных законопроектов, касающихся добровольных пенсионных фондов, а также изменений в Налоговый и Гражданский кодексы. Все три документа зарегистрированы в Верховной Раде 28 августа 2026 года. Законопроекты прорабатываются в парламентских комитетах.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Какие изменения предлагают для пенсионных фондов

Основной законопроект № 15570 предусматривает создание современной модели добровольных пенсионных фондов. Она должна усилить защиту участников, повысить требования к управлению пенсионными активами и сделать деятельность таких учреждений более прозрачной.

В частности, предлагается ввести современные стандарты корпоративного управления, внутреннего контроля, управления рисками и аудита.

Вместо формального перечня разрешенных инвестиций планируют применять правило «здравомыслящего человека» (prudent person). Оно предусматривает, что при инвестировании, прежде всего, должны учитывать долгосрочные интересы участников, а активы — диверсифицировать для снижения рисков.

Участники фондов будут получать больше информации

Важная часть изменений касается информации для участников фондов. Человек должен четко понимать, где хранятся его пенсионные накопления, кто ими управляет, как они инвестируются и какой результат это дает.

Чтобы новая модель работала согласованно, некоторые изменения предлагают внести в Налоговый и Гражданский кодексы.

Законопроект № 15571 определяет, как будут облагаться налогом добровольные пенсионные фонды, их вкладчики, участники и выгодоприобретатели.

Законопроект № 15572 должен согласовать положения Гражданского кодекса с новыми правилами создания, функционирования и прекращения добровольных пенсионных фондов.

Что изменится для добровольных пенсионных накоплений

Обновление правил должно усилить защиту пенсионных накоплений и приблизить украинское регулирование к европейским стандартам.

В перспективе это может создать лучшие условия для развития добровольных пенсионных накоплений и привлечения долгосрочных средств в украинскую экономику.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Пенсионную систему Украины планируют обновить: нардепы предлагают изменить правила работы добровольных пенсионных накоплений и усилить защиту людей, откладывающих деньги на будущую пенсию. Соответствующий законопроект № 15570 должен стать одним из шагов к развитию накопительной системы и созданию основы для запуска ее второго уровня.

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По замыслу авторов проекта развитие добровольных пенсионных накоплений позволит людям в будущем получать дополнительные выплаты после достижения пенсионного возраста. Накопленные средства будут при этом учитываться на индивидуальном пенсионном счете и смогут наследоваться.