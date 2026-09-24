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В Украине хотят обновить систему добровольных пенсионных фондов: НКЦБФР поддержала законодательные изменения

Личные финансы
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Реформа добровольных пенсионных фондов
Реформа добровольных пенсионных фондов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку поддержала законодательные изменения, направленные на обновление системы добровольного пенсионного обеспечения в Украине. Пакет состоит из трех связанных законопроектов, касающихся добровольных пенсионных фондов, а также изменений в Налоговый и Гражданский кодексы. Все три документа зарегистрированы в Верховной Раде 28 августа 2026 года. Законопроекты прорабатываются в парламентских комитетах.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Какие изменения предлагают для пенсионных фондов

Основной законопроект № 15570 предусматривает создание современной модели добровольных пенсионных фондов. Она должна усилить защиту участников, повысить требования к управлению пенсионными активами и сделать деятельность таких учреждений более прозрачной.
В частности, предлагается ввести современные стандарты корпоративного управления, внутреннего контроля, управления рисками и аудита.
Вместо формального перечня разрешенных инвестиций планируют применять правило «здравомыслящего человека» (prudent person). Оно предусматривает, что при инвестировании, прежде всего, должны учитывать долгосрочные интересы участников, а активы — диверсифицировать для снижения рисков.
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Участники фондов будут получать больше информации

Важная часть изменений касается информации для участников фондов. Человек должен четко понимать, где хранятся его пенсионные накопления, кто ими управляет, как они инвестируются и какой результат это дает.
Чтобы новая модель работала согласованно, некоторые изменения предлагают внести в Налоговый и Гражданский кодексы.
Законопроект № 15571 определяет, как будут облагаться налогом добровольные пенсионные фонды, их вкладчики, участники и выгодоприобретатели.
Законопроект № 15572 должен согласовать положения Гражданского кодекса с новыми правилами создания, функционирования и прекращения добровольных пенсионных фондов.
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Что изменится для добровольных пенсионных накоплений

Обновление правил должно усилить защиту пенсионных накоплений и приблизить украинское регулирование к европейским стандартам.
В перспективе это может создать лучшие условия для развития добровольных пенсионных накоплений и привлечения долгосрочных средств в украинскую экономику.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Пенсионную систему Украины планируют обновить: нардепы предлагают изменить правила работы добровольных пенсионных накоплений и усилить защиту людей, откладывающих деньги на будущую пенсию. Соответствующий законопроект № 15570 должен стать одним из шагов к развитию накопительной системы и созданию основы для запуска ее второго уровня.
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По замыслу авторов проекта развитие добровольных пенсионных накоплений позволит людям в будущем получать дополнительные выплаты после достижения пенсионного возраста. Накопленные средства будут при этом учитываться на индивидуальном пенсионном счете и смогут наследоваться.
Кроме того, средства в течение периода накопления будут инвестироваться. Таким образом система должна стать не только дополнительным источником дохода для будущих пенсионеров, но и источником долгосрочных инвестиционных ресурсов для украинской экономики.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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