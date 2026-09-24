Для пенсионеров-ВПЛ отменят дополнительные требования при выплате пенсий

С 22 октября 2026 года для пенсионеров, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, изменятся правила назначения, выплаты и перерасчета пенсий. Для них не могут устанавливать дополнительные или отличные от общего порядка требования и процедуры. Это предусмотрено законом № 4924-IX «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Закон был принят 1 июля 2026 года, опубликован 22 июля, а вступает в силу через три месяца после публикации — 22 октября 2026 года.

Какие изменения предусматривает закон

Изменения касаются статьи 16 закона об обеспечении прав ВПЛ. Она устанавливает: условия назначения, выплаты, перерасчета пенсии или перевода на другой вид пенсии для ВПЛ не могут предусматривать дополнительных или отличных от общего порядка требований и процедур, ограничивающих право человека на пенсионное обеспечение.

Какие требования действовали в 2026 году

В 2026 году отдельные пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие из них, должны были известить Пенсионный фонд о неполучении пенсии от органов пенсионного обеспечения России. Сделать это можно через личный кабинет на портале ПФУ, во время видеоидентификации, в сервисном центре или по почте.

По состоянию на 1 января 2026 года 337 тысяч пенсионеров не прошли физическую идентификацию и/или не сообщили об отсутствии выплат от рф — поэтому их не включили в выплатные документы за январь. Части пенсионеров выплаты впоследствии возобновили после выполнения необходимых требований.

После вступления в силу закона статус ВПЛ не может быть основанием для установления дополнительных требований или процедур при назначении, выплате или перерасчете пенсии.

Читайте также ВПЛ в Кропивницком смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

В то же время для пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях, требование подтверждения неполучения пенсии от рф сохраняется. Новый закон исключает из этой нормы только упоминание граждан, которые во время оккупации выехали на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутренне перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное жительство за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней или более 180 дней совокупно в течение года.