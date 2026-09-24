Ассортимент на полках магазинов может быть ограничен только из-за логистических проблем.

Еженедельный мониторинг Министерства аграрной политики и продовольствия Украины не подтверждает значительные торговые накрутки на базовые пищевые продукты. В этой связи правительство пока не планирует вводить дополнительные меры для регулирования цен в магазинах.

Об этом на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает УНИАН.

«Мы делаем устойчивый анализ — сравнение неделя к неделе, месяц к месяцу. Пока нет оснований говорить о дополнительных мерах регулирования, чтобы повлиять на ценовую ситуацию», — говорит министр.

Продуктов в Украине достаточно

Он напомнил, что продовольственных продуктов в Украине достаточно, и ассортимент на полках магазинов может быть ограничен только из-за логистических проблем.

«Показатели по урожайности и урожаю положительные. Фактически, как мы ранее и сообщали, производства абсолютно достаточно для обеспечения внутреннего потребления», — уверяет Высоцкий.

Маркировку продуктов отсрочили до апреля 2027 года

Чиновник также отметил, что атаки российских оккупантов на торговые сети заставили Украину на полгода отложить введение постановления, защищающего покупателей. Речь идет об обязательной маркировке пищевых продуктов и кормов, которая должна вступить в силу с 1 октября.

«Мы получили много обращений — как от поставщиков продукции, так и от производителей — что в связи с разрушением складов и запасов продукции очень часто нет возможности быстро наносить соответствующую маркировку на государственном языке. Уничтожаются как этикетки, так и непосредственно имеющаяся продукция, которую нужно намного быстрее поставлять. Поэтому с учетом объективных обстоятельств было принято решение об отсрочке до 1 апреля 2027 года, чтобы пройти сложный осенне-зимний период», — объясняет Высоцкий.