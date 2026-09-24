ВПЛ в Кропивницком смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

Бесплатно воспользоваться троллейбусом или автобусом смогут все граждане, состоящие на учете в Кропивницкой городской территориальной общине как внутренне перемещенные лица.

В Кропивницком расширили список граждан, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Теперь таким правом могут воспользоваться все внутренне перемещенные лица, состоящие на учете в Кропивницкой городской территориальной общине.

Соответствующее решение исполнительный комитет Кропивницкого городского совета принял 22 сентября.

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Кто из ВПЛ может ездить бесплатно

Бесплатно воспользоваться троллейбусом или автобусом будут все граждане, состоящие на учете в Кропивницкой городской территориальной общине как внутренне перемещенные лица. До этого такое право предоставлялось ВПЛ, которые уже относились к льготным категориям граждан.

Для получения персонифицированной льготной электронной транспортной карты необходимо предоставить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица в Кропивницкой общине.

«Эта справка дает право на проезд в общественном транспорте в переходный период, до истечения срока выдачи персонифицированных карт», — отметил начальник управления транспорта и связи городского совета Виктор Житник.

Сколько человек имеют право на бесплатный проезд

С учетом новой льготной категории право на бесплатный проезд в Кропивницком имеют 110 тысяч граждан. Это сейчас около 50% жителей областного центра.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутри перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней или более 180 дней совокупно в течение года.

Также мы рассказывали , что дети со статусом ВПЛ могут пользоваться разными видами государственной поддержки. Речь идет не только о льготах в школах и детсадах. Помощь также предусмотрена при поступлении и обучении, проживании студентов в общежитиях, оздоровлении детей и при определенных семейных обстоятельствах.