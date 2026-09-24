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ВПЛ в Кропивницком смогут ездить в общественном транспорте бесплатно

Личные финансы
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Бесплатно воспользоваться троллейбусом или автобусом смогут все граждане, состоящие на учете в Кропивницкой городской территориальной общине как внутренне перемещенные лица.
Бесплатно воспользоваться троллейбусом или автобусом смогут все граждане, состоящие на учете в Кропивницкой городской территориальной общине как внутренне перемещенные лица.
В Кропивницком расширили список граждан, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Теперь таким правом могут воспользоваться все внутренне перемещенные лица, состоящие на учете в Кропивницкой городской территориальной общине.
Соответствующее решение исполнительный комитет Кропивницкого городского совета принял 22 сентября.

Кто из ВПЛ может ездить бесплатно

Бесплатно воспользоваться троллейбусом или автобусом будут все граждане, состоящие на учете в Кропивницкой городской территориальной общине как внутренне перемещенные лица. До этого такое право предоставлялось ВПЛ, которые уже относились к льготным категориям граждан.
Для получения персонифицированной льготной электронной транспортной карты необходимо предоставить справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица в Кропивницкой общине.
«Эта справка дает право на проезд в общественном транспорте в переходный период, до истечения срока выдачи персонифицированных карт», — отметил начальник управления транспорта и связи городского совета Виктор Житник.
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Сколько человек имеют право на бесплатный проезд

С учетом новой льготной категории право на бесплатный проезд в Кропивницком имеют 110 тысяч граждан. Это сейчас около 50% жителей областного центра.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутри перемещенного лица с учета. В некоторых случаях это будет происходить без личного заявления человека. Основанием для снятия с учета станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в Украине — более 90 дней или более 180 дней совокупно в течение года.
Также мы рассказывали, что дети со статусом ВПЛ могут пользоваться разными видами государственной поддержки. Речь идет не только о льготах в школах и детсадах. Помощь также предусмотрена при поступлении и обучении, проживании студентов в общежитиях, оздоровлении детей и при определенных семейных обстоятельствах.
Полный список выплат и программ для ВПЛ на 2026 года — в гайде от Finance.ua.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВПЛПереселенцыКропивницкий
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