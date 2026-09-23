Рост почти в 5 раз: на какие должности значительно увеличилось количество вакансий для кандидатов в декрете

В Украине растет количество вакансий, на которые работодатели готовы нанимать кандидатов, находящихся в декретном отпуске. В августе 2026 года по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года количество таких предложений увеличилось ориентировочно на 10% по всей стране.
Где стало больше вакансий для кандидатов в декрете
В августе 2026 года, по сравнению с 2025 годом, существенно возросло количество вакансий на должность копирайтера. Количество объявлений, где готовы нанимать кандидатов в декрете, стало больше почти в 5 раз. Медианная зарплата в этой должности — 22 тыс. грн.
На втором месте — профессия комплектовщика: количество предложений выросло более чем в 3 раза, а медианная заработная плата составила 27 тыс. грн. Также для кандидатов в декрете стало больше вакансий на должность телохранителя (+99%), няни (+95%). Медианные зарплаты в августе 2026 года — 27 тыс. грн и 18 тыс. грн соответственно.
В категории «Логистики, склада и доставки» искателям в декрете стали чаще предлагать работу курьером (+65%). На эти должности предлагают медиану 37,5 тыс. грн.
Наряду с увеличением количества вакансий для кандидатов в декрете выросли и медианные заработные платы. В то же время, перечень профессий с наибольшим ростом зарплат отличается от рейтинга по количеству вакансий.
В частности, наибольший рост месячного оклада произошел для мерчендайзеров — почти в 4 раза до 17 тыс. грн. Далее в перечне копирайтер (+76% до 22 тыс. грн), аниматор (+63% до 22 тыс. грн), воспитатель (+32% до 17 тыс. грн). Для большинства других вакансий рост составил от +10% до +30% по сравнению с августом прошлого года.
Напомним, с 2026 года государство расширило систему поддержки семей с детьми:
50 тыс. грн — единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.
7 тыс. грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5).
Также Finance.ua ранее посчитал, сколько денег нужно украинской семье, чтобы содержать ребенка в 2026 году.