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Рост почти в 5 раз: на какие должности значительно увеличилось количество вакансий для кандидатов в декрете

Личные финансы
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Существенно возросло количество вакансий на должность копирайтера
Существенно возросло количество вакансий на должность копирайтера
В Украине растет количество вакансий, на которые работодатели готовы нанимать кандидатов, находящихся в декретном отпуске. В августе 2026 года по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года количество таких предложений увеличилось ориентировочно на 10% по всей стране.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

Где стало больше вакансий для кандидатов в декрете

В августе 2026 года, по сравнению с 2025 годом, существенно возросло количество вакансий на должность копирайтера. Количество объявлений, где готовы нанимать кандидатов в декрете, стало больше почти в 5 раз. Медианная зарплата в этой должности — 22 тыс. грн.
На втором месте — профессия комплектовщика: количество предложений выросло более чем в 3 раза, а медианная заработная плата составила 27 тыс. грн. Также для кандидатов в декрете стало больше вакансий на должность телохранителя (+99%), няни (+95%). Медианные зарплаты в августе 2026 года — 27 тыс. грн и 18 тыс. грн соответственно.
В категории «Логистики, склада и доставки» искателям в декрете стали чаще предлагать работу курьером (+65%). На эти должности предлагают медиану 37,5 тыс. грн.
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Заметный рост количества объявлений также был зафиксирован в категории «Розничная торговля, продажи и закупки». В частности, стало больше вакансий для:
  • пекарей — на 62%, медианная зарплата — 33 тыс. грн;
  • продавцов — на 56%, медианная зарплата — 28 тыс. грн;
  • кассиров — на 53%, медианная зарплата — 27 тыс. грн;
  • менеджеров по продажам — на 17%, медианная зарплата — 26 тыс. грн;
  • мерчендайзеров — на 14%, медианная зарплата — 17 тыс. грн.
Среди других вакансий, количество которых заметно возросло, — уборщицы (+32%), повара (+32%), контент-менеджеры (+31%) и горничные (+17%).
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Как изменились медианные зарплаты

Наряду с увеличением количества вакансий для кандидатов в декрете выросли и медианные заработные платы. В то же время, перечень профессий с наибольшим ростом зарплат отличается от рейтинга по количеству вакансий.
В частности, наибольший рост месячного оклада произошел для мерчендайзеров — почти в 4 раза до 17 тыс. грн. Далее в перечне копирайтер (+76% до 22 тыс. грн), аниматор (+63% до 22 тыс. грн), воспитатель (+32% до 17 тыс. грн). Для большинства других вакансий рост составил от +10% до +30% по сравнению с августом прошлого года.
Напомним, с 2026 года государство расширило систему поддержки семей с детьми:
  • 50 тыс. грн — единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка.
  • 7 тыс. грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5).
Также Finance.ua ранее посчитал, сколько денег нужно украинской семье, чтобы содержать ребенка в 2026 году.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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