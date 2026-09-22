Услугу онлайн-брака в «Дії» расширили: кто еще сможет воспользоваться

Для подачи заявления не нужно собирать бумажные справки и лично посещать отдел ГРАГС. Действие автоматически подтягивает необходимые данные и сверяет их с государственными реестрами.
Единственное условие для людей, утративших предыдущего партнера, — информация о смерти супруга должна быть внесена в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Если соответствующие данные находятся в реестре, в приложении автоматически открывается возможность подать заявление на новый брак.
Запись о регистрации брака должна отобразиться в приложении в течение дня. Бумажное свидетельство можно заказать с доставкой на дом, для этого в приложении нужно выбрать доставку «Укрпочтой».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине все больше пар выбирают женитьбу онлайн. Если в прошлом году цифровым браком воспользовались 18% молодоженов, то за первое полугодие 2026 года их доля выросла до 40%. Поэтому правительство поддержало расширение функционала сервиса «Брак онлайн», в том числе с учетом нужд людей с инвалидностью и тех украинцев, которые находятся за рубежом.
Также мы писали, что супруги без общих несовершеннолетних детей теперь могут подать заявление о расторжении брака онлайн через приложение «Дія». Услуга дает возможность пройти процедуру без личного посещения отдела государственной регистрации актов гражданского состояния.