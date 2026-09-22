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Услугу онлайн-брака в «Дії» расширили: кто еще сможет воспользоваться

Личные финансы
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В заранее выбранные дату и время партнеры проводят церемонию в видеоформате, говорят "да" и скрепляют свое согласие "Дія. Подписью".
В заранее выбранные дату и время партнеры проводят церемонию в видеоформате, говорят "да" и скрепляют свое согласие "Дія. Подписью".
Через приложение «Дія» расширили возможность заключать брак онлайн. Теперь воспользоваться услугой могут также люди, которые утратили мужа или жену и решили создать новую семью.
Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

Как подать заявление

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
  • перейти в раздел «Сервисы» — «Семья» — «Заключить брак»;
  • направить партнеру ссылку, чтобы он или она присоединились к заявлению;
  • выбрать дату и время онлайн-церемонии;
  • заполнить заявление вместе с партнером;
  • подписать заявление с помощью «Дія.Підпис»;
  • оплатить услугу.
После этого заявление поступает на рассмотрение в Цифровой офис ГРАГС. В заранее выбранные дату и время партнеры проводят церемонию в видеоформате, говорят «да» и скрепляют свое согласие «Дія.Підпис».
После этого брак считается зарегистрированным.
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Как работает услуга

Для подачи заявления не нужно собирать бумажные справки и лично посещать отдел ГРАГС. Действие автоматически подтягивает необходимые данные и сверяет их с государственными реестрами.
Единственное условие для людей, утративших предыдущего партнера, — информация о смерти супруга должна быть внесена в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Если соответствующие данные находятся в реестре, в приложении автоматически открывается возможность подать заявление на новый брак.
Запись о регистрации брака должна отобразиться в приложении в течение дня. Бумажное свидетельство можно заказать с доставкой на дом, для этого в приложении нужно выбрать доставку «Укрпочтой».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине все больше пар выбирают женитьбу онлайн. Если в прошлом году цифровым браком воспользовались 18% молодоженов, то за первое полугодие 2026 года их доля выросла до 40%. Поэтому правительство поддержало расширение функционала сервиса «Брак онлайн», в том числе с учетом нужд людей с инвалидностью и тех украинцев, которые находятся за рубежом.
Также мы писали, что супруги без общих несовершеннолетних детей теперь могут подать заявление о расторжении брака онлайн через приложение «Дія». Услуга дает возможность пройти процедуру без личного посещения отдела государственной регистрации актов гражданского состояния.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
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