Услугу онлайн-брака в «Дії» расширили: кто еще сможет воспользоваться Сегодня 16:27 — Личные финансы В заранее выбранные дату и время партнеры проводят церемонию в видеоформате, говорят "да" и скрепляют свое согласие "Дія. Подписью".

Через приложение «Дія» расширили возможность заключать брак онлайн. Теперь воспользоваться услугой могут также люди, которые утратили мужа или жену и решили создать новую семью.

Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

Как подать заявление

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

перейти в раздел «Сервисы» — «Семья» — «Заключить брак»;

направить партнеру ссылку, чтобы он или она присоединились к заявлению;

выбрать дату и время онлайн-церемонии;

заполнить заявление вместе с партнером;

подписать заявление с помощью «Дія.Підпис»;

оплатить услугу.

После этого заявление поступает на рассмотрение в Цифровой офис ГРАГС. В заранее выбранные дату и время партнеры проводят церемонию в видеоформате, говорят «да» и скрепляют свое согласие «Дія.Підпис».

После этого брак считается зарегистрированным.

Как работает услуга

Для подачи заявления не нужно собирать бумажные справки и лично посещать отдел ГРАГС. Действие автоматически подтягивает необходимые данные и сверяет их с государственными реестрами.

Единственное условие для людей, утративших предыдущего партнера, — информация о смерти супруга должна быть внесена в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Если соответствующие данные находятся в реестре, в приложении автоматически открывается возможность подать заявление на новый брак.

Запись о регистрации брака должна отобразиться в приложении в течение дня. Бумажное свидетельство можно заказать с доставкой на дом, для этого в приложении нужно выбрать доставку «Укрпочтой».

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине все больше пар выбирают женитьбу онлайн. Если в прошлом году цифровым браком воспользовались 18% молодоженов, то за первое полугодие 2026 года их доля выросла до 40%. Поэтому правительство поддержало расширение функционала сервиса «Брак онлайн», в том числе с учетом нужд людей с инвалидностью и тех украинцев, которые находятся за рубежом.