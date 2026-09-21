Кому из украинцев откажут в выплате 19 400 гривен: нюансы государственной поддержки Сегодня 19:03 — Личные финансы Государственная выплата предоставляется на одно домохозяйство на отопительный сезон 2026-2027

Перед началом отопительного сезона украинцы из уязвимых категорий могут получить единовременную выплату в размере 19 400 грн. Право на эти деньги имеют не только пенсионеры, но некоторые другие категории населения. В то же время, есть и те, кто не имеет права на выплату.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на руководитела ЮК Prima Leader Group Дину Дрижакову.

Что известно о новой выплате

Государственная выплата предоставляется на одно домохозяйство на отопительный сезон 2026−2027. Выплаты финансируются за счет государства и гуманитарных организаций, в частности международных. Они предназначены для поддержки уязвимых категорий населения, проживающих в определенных прифронтовых территориальных общинах или областях с зонами боевых действий.

На «Зимнюю поддержку» для населения из бюджета выделено около 8 миллиардов гривен. Средства могут быть использованы для прохождения отопительного сезона, в частности, на приобретение твердого топлива и оплату отопления. Впрочем, по словам эксперта, строгой целевой блокировки средств нет — их можно потратить и по своему усмотрению.

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Кто имеет право на выплаты на дрова в размере 19 400 гривен, а кому могут отказать

Право на оформление выплаты имеют:

лица с инвалидностью;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

одинокие пенсионеры;

одинокие нетрудоспособные лица;

многодетные семьи;

одинокие матери или одинокие родители;

внутренне перемещенные лица;

граждане, получающие жилищные субсидии или льготы (в частности, на коммунальные услуги или приобретение печного топлива);

приемные семьи;

патронатные воспитатели.

К тем, кто не имеет права на выплату в размере 19 400, относятся:

жители территориальных общин, не входящих в правительственный перечень прифронтовых уязвимых территорий (например, жители Ивано-Франковской области);

внутренне перемещенные лица, бесплатно проживающие в помещениях, владельцам которых из бюджета уже компенсируют стоимость коммунальных услуг или топлива;

домохозяйства, которые уже получили аналогичную выплату от других международных организаций на этот же отопительный сезон.

Кроме того, выплаты получат только те, кто отвечает критериям, и своевременно подали заявления для оформления помощи.

«Есть дедлайн — заявления принимают до 30 октября 2026 года. Если человек не успел подать заявление к этой дате, то ему могут отказать в выплате», — отметила юрист.

Если же человек по закону имеет право на выплату, но ему отказали, специалист рекомендует обратиться в Пенсионный фонд или в другой орган, в который подавалось заявление на получение выплаты. Если лицу отказали за неимением документов, то эту ошибку можно исправить, предоставив необходимые бумаги. Для того чтобы получить разъяснения, можно обращаться на горячую линию Минсоцполитики.

«Если же человеку отказали ошибочно, он может обращаться в орган высшего уровня, например, в Главное управление Пенсионного фонда. Последний вариант: если у человека были все основания для получения выплаты, а ему отказали, то это решение можно обжаловать в административном суде», — добавила эксперт.

Как оформить выплату

Заявление на такой вид пособия можно подать лично:

Центр предоставления административных услуг;

Сервисные центры Пенсионного фонда;

местные советы;

военные администрации.

Кроме того, документ можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, сделать это нужно до 30 октября 2026 года.

«Если обращаться лично в государственные органы, то нужно будет предоставить документы, подтверждающие основание, согласно которому лицо имеет право на получение выплат. Например, необходимо предоставить сведения о регистрации местожительства, что подтверждает, что лицо проживает на прифронтовой территории или в зоне боевых действий, а также документ, который подтверждает принадлежность к льготной категории (в частности, если лицо имеет инвалидность, то ему нужно предоставить удостоверение личности с инвалидностью)», — напомнила специалист.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что более 104 тысяч семей с детьми, живущими вблизи линии столкновения, получат единовременную выплату на подготовку к зиме. Размер пособия будет составлять 19 400 грн на одно домохозяйство, а подавать отдельное заявление для его получения не требуется. В поддержку наиболее уязвимых категорий населения в прифронтовых общинах Минсоцполитики привлекает более 2,2 млрд грн международного финансирования. Денежные средства поступят через специально созданный Гуманитарный счет реагирования и устойчивости.