Зарплата есть, а денег нет: как начать планировать личный бюджет Сегодня 09:04 — Личные финансы Накопления

Зарплата приходит на карту, а уже через несколько недель сложно вспомнить, куда делась значительная часть денег. Кофе по дороге на работу, несколько покупок онлайн, доставка еды, такси, подписки — отдельно каждая трата кажется незначительной, но вместе они могут существенно повлиять на бюджет.

Финансовое планирование помогает избежать такой ситуации. Его цель — не запретить себе тратить, а заранее понимать, сколько можно потратить сейчас, чтобы хватило денег на обязательные платежи, цели и непредвиденные ситуации.

Со ссылкой на Финкульт рассказываем, как начать финансовое планирование и навести порядок в своем бюджете.

С чего начать финансовое планирование

Первый шаг — понять, на что именно идут деньги. Для этого достаточно в течение месяца записывать основные расходы. Не обязательно создавать сложные таблицы — можно пользоваться банковским приложением или обычными заметками в телефоне.

Расходы удобно распределить по категориям:

продукты и бытовые покупки;

аренда и коммунальные услуги;

транспорт;

связь и подписки;

обучение;

кафе, доставка и развлечения;

сбережения.

Такой анализ поможет увидеть, какие траты необходимы, а какие можно сократить или запланировать заранее.

Важно планировать не только ежедневные расходы, но и финансовые цели. Это может быть отпуск, ремонт, новый ноутбук или создание резерва.

К примеру, если через шесть месяцев нужно 24 000 грн на отпуск, можно ежемесячно откладывать по 4000 грн. Тогда крупная трата преобразуется в конкретный и понятный план.

Как учесть крупные и непредвиденные расходы

Отдельно следует планировать расходы, которые возникают не каждый месяц. День рождения, страховка, сезонная одежда, ремонт техники, подготовка ребенка к учебному году или ежегодные платежи могут существенно нагрузить бюджет, если не предусмотреть их заранее.

Поэтому на эти нужды можно регулярно откладывать небольшую сумму.

В то же время, в бюджете следует оставлять место для действительно непредвиденных ситуаций. К примеру, может сломаться телефон или автомобиль или временно уменьшиться доход. Резерв поможет возместить такие расходы без необходимости брать кредит.

Перед большой или спонтанной покупкой полезно задать себе простой вопрос: «Вписывается ли эта трата в мой план?»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рекомендует ориентироваться на правило распределения бюджета 50/30/20:

50% - обязательные расходы: жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт;

30% - личные цели, отдых, обучение или крупные покупки;

20% - сбережения и инвестиции.

Это не означает, что именно такое соотношение нужно соблюдать при любых условиях. Главное — знать свои доходы, расходы, финансовые цели и регулярно откладывать средства.

Финансовое планирование — это не о постоянных запретах. Оно помогает контролировать деньги и заранее понимать, на что их можно потратить без ущерба будущему бюджету.

Ранее мы сообщали, что после сорока лет финансовые приоритеты для многих людей постепенно смещаются: больше внимания уделяется здоровью, жилью, детям и финансовой безопасности, а значительные затраты чаще оценивают с точки зрения долгосрочной пользы. Война лишь усугубила эту тенденцию: крупные покупки стали осторожнее планировать, а сбережения воспринимать не просто как деньги «на будущее», а как основу финансовой стабильности.