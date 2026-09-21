0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплата есть, а денег нет: как начать планировать личный бюджет

Личные финансы
64
Накопления
Накопления
Зарплата приходит на карту, а уже через несколько недель сложно вспомнить, куда делась значительная часть денег. Кофе по дороге на работу, несколько покупок онлайн, доставка еды, такси, подписки — отдельно каждая трата кажется незначительной, но вместе они могут существенно повлиять на бюджет.
Финансовое планирование помогает избежать такой ситуации. Его цель — не запретить себе тратить, а заранее понимать, сколько можно потратить сейчас, чтобы хватило денег на обязательные платежи, цели и непредвиденные ситуации.
Со ссылкой на Финкульт рассказываем, как начать финансовое планирование и навести порядок в своем бюджете.

С чего начать финансовое планирование

Первый шаг — понять, на что именно идут деньги. Для этого достаточно в течение месяца записывать основные расходы. Не обязательно создавать сложные таблицы — можно пользоваться банковским приложением или обычными заметками в телефоне.
Расходы удобно распределить по категориям:
  • продукты и бытовые покупки;
  • аренда и коммунальные услуги;
  • транспорт;
  • связь и подписки;
  • обучение;
  • кафе, доставка и развлечения;
  • сбережения.
Такой анализ поможет увидеть, какие траты необходимы, а какие можно сократить или запланировать заранее.
Важно планировать не только ежедневные расходы, но и финансовые цели. Это может быть отпуск, ремонт, новый ноутбук или создание резерва.
К примеру, если через шесть месяцев нужно 24 000 грн на отпуск, можно ежемесячно откладывать по 4000 грн. Тогда крупная трата преобразуется в конкретный и понятный план.

Как учесть крупные и непредвиденные расходы

Отдельно следует планировать расходы, которые возникают не каждый месяц. День рождения, страховка, сезонная одежда, ремонт техники, подготовка ребенка к учебному году или ежегодные платежи могут существенно нагрузить бюджет, если не предусмотреть их заранее.
Поэтому на эти нужды можно регулярно откладывать небольшую сумму.
В то же время, в бюджете следует оставлять место для действительно непредвиденных ситуаций. К примеру, может сломаться телефон или автомобиль или временно уменьшиться доход. Резерв поможет возместить такие расходы без необходимости брать кредит.
Читайте также
Перед большой или спонтанной покупкой полезно задать себе простой вопрос: «Вписывается ли эта трата в мой план?»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц рекомендует ориентироваться на правило распределения бюджета 50/30/20:
  • 50% - обязательные расходы: жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт;
  • 30% - личные цели, отдых, обучение или крупные покупки;
  • 20% - сбережения и инвестиции.
Это не означает, что именно такое соотношение нужно соблюдать при любых условиях. Главное — знать свои доходы, расходы, финансовые цели и регулярно откладывать средства.
Место для вашей рекламы
Финансовое планирование — это не о постоянных запретах. Оно помогает контролировать деньги и заранее понимать, на что их можно потратить без ущерба будущему бюджету.
Ранее мы сообщали, что после сорока лет финансовые приоритеты для многих людей постепенно смещаются: больше внимания уделяется здоровью, жилью, детям и финансовой безопасности, а значительные затраты чаще оценивают с точки зрения долгосрочной пользы. Война лишь усугубила эту тенденцию: крупные покупки стали осторожнее планировать, а сбережения воспринимать не просто как деньги «на будущее», а как основу финансовой стабильности.
Как с возрастом меняются финансовые привычки украинцев и на что они готовы тратить больше, разбирался Finance.ua в статье.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Финансовые лайфхакиФинграмотностьРасходыДоходы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems