Арест средств должника: можно ли пользоваться деньгами с заблокированного счета Сегодня 13:14 — Личные финансы Банковские карты, Фото: magnific

Арест средств на банковском счете не всегда означает, что человек полностью упускает возможность распоряжаться своими деньгами. Во время военного положения должник может использовать средства с одного определенного счета в пределах установленной суммы.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Когда не могут наложить арест на средства должника

Обращение взыскания на деньги и имущество должника является одной из мер принудительного исполнения судебных и других решений.

В первую очередь взыскание может производиться из средств в национальной и иностранной валютах, в том числе с банковских счетов.

В то же время, закон запрещает обращать взыскание на отдельные виды средств. В частности, речь идет о средствах на счетах со специальным режимом использования и других счетах, обращение взыскания на которые запрещено законом.

К средствам, на которые нельзя обращать взыскание, относятся, в частности:

выходное пособие в случае увольнения;

компенсация расходов работника через перевод, направление на работу в другую местность или служебную командировку;

помощь в связи с беременностью и родами;

единовременное пособие при рождении ребенка;

пособие при усыновлении и выплате на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;

пособие на лечение и погребение;

отдельные выплаты из-за вреда здоровью или потере кормильца;

материальная помощь лицам, потерявшим право на пособие по безработице.

Арест могут отменить, если должник документально подтвердит, что средства имеют специальный режим использования или на них запрещено обращать взыскания.

Закон также предусматривает снятие ареста после погашения необходимой суммы задолженности, получения соответствующего судебного решения и других случаях.

Сколько денег можно тратить с арестованного счета

Во время военного положения должник, на средства которого наложен арест, может использовать часть средств на одном текущем счете.

В течение календарного месяца разрешено тратить сумму, не превышающую два размера минимальной заработной платы, установленную законом о Государственном бюджете Украины на 1 января текущего года. В пределах этого лимита взыскание с указанного счета не производится.

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Кроме того, с такого счета можно платить налоги и сборы вне зависимости от наложенного ареста.

Если арест наложен на несколько счетов в разных банках, определить для расходов можно только один из них.

Как разблокировать доступ к части денег

Должнику нужно подать заявление государственному или частному исполнителю, наложившему арест. Заявление можно подать лично, по почте или в электронной форме.

В заявлении следует указать номер счета и название банка, который должник планирует использовать для расходных операций.

Исполнитель должен в течение двух рабочих дней вынести постановление об определении счета, а на следующий рабочий день прислать его банку.