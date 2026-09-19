Арест средств должника: можно ли пользоваться деньгами с заблокированного счета

Арест средств на банковском счете не всегда означает, что человек полностью упускает возможность распоряжаться своими деньгами. Во время военного положения должник может использовать средства с одного определенного счета в пределах установленной суммы.
В то же время, закон запрещает обращать взыскание на отдельные виды средств. В частности, речь идет о средствах на счетах со специальным режимом использования и других счетах, обращение взыскания на которые запрещено законом.
К средствам, на которые нельзя обращать взыскание, относятся, в частности:
выходное пособие в случае увольнения;
компенсация расходов работника через перевод, направление на работу в другую местность или служебную командировку;
помощь в связи с беременностью и родами;
единовременное пособие при рождении ребенка;
пособие при усыновлении и выплате на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
пособие на лечение и погребение;
отдельные выплаты из-за вреда здоровью или потере кормильца;
материальная помощь лицам, потерявшим право на пособие по безработице.
Арест могут отменить, если должник документально подтвердит, что средства имеют специальный режим использования или на них запрещено обращать взыскания.
Закон также предусматривает снятие ареста после погашения необходимой суммы задолженности, получения соответствующего судебного решения и других случаях.
Сколько денег можно тратить с арестованного счета
Во время военного положения должник, на средства которого наложен арест, может использовать часть средств на одном текущем счете.
В течение календарного месяца разрешено тратить сумму, не превышающую два размера минимальной заработной платы, установленную законом о Государственном бюджете Украины на 1 января текущего года. В пределах этого лимита взыскание с указанного счета не производится.