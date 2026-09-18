Чехия планирует сократить расходы на помощь украинцам на 4 млрд крон Сегодня 17:20 — Личные финансы Расходы Чехии на помощь украинцам уже сократились на 22%

Правящая коалиция Чехии договорилась сократить примерно на 4 млрд крон расходы на выплаты украинским беженцам в рамках государственного бюджета на 2027 год. В то же время конкретные виды помощи, которые могут затронуть изменения, пока не определены.

Об этом заявил лидер SPD Томио Окамура. Ранее он потребовал упразднить все выплаты украинцам, передает Чехия-онлайн.

Речь пока идет о политической договоренности ANO, SPD и Motoristé во время переговоров по государственному бюджету.

Коалиция хочет снизить дефицит бюджета

Первоначальный проект бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в 389 млрд крон. После переговоров глава Motoristé Петр Маценко сообщил, что дефицит должны уменьшить на несколько миллиардов крон по сравнению с первоначальным проектом.

Осенью коалиция планирует представить дополнительные меры, которые должны сократить его еще на 20 млрд. крон.

Читайте также Временная защита украинцев в Чехии: что обязательно сделать до 30 сентября 2026 года

Окамура заявил об общем запланированном уменьшении дефицита на 23 млрд крон. По его словам, одна из статей экономии будет касаться помощи украинцам.

В то же время, предложение SPD сократить расходы Министерства обороны на 7,5 млрд крон поддержки партнеров не получило.

Расходы Чехии на помощь украинцам уже сократились на 22%

Объявление коалиции не означает, что выплаты украинцам уже сократили на 4 млрд. крон. Правительство должно рассмотреть бюджет в понедельник, а конкретный механизм экономии пока не обнародован.

При этом государственные расходы на гуманитарную помощь украинским беженцам уменьшаются и без новых решений. За первое полугодие 2026 года Чехия потратила на нее 3,63 млрд. крон против 4,67 млрд. за аналогичный период 2025 года. Таким образом, издержки сократились на 22%.

В июне 2026 года было предоставлено 36,9 тыс. гуманитарных выплат, в то время как годом ранее — 45,9 тыс. Уменьшение расходов связано, в частности, с ростом занятости украинцев и условиями назначения помощи.

Читайте также В Чехии ожидают сокращения количества новых заявлений на временную защиту на десятки процентов

Поэтому нет оснований утверждать, что каждому украинскому беженцу уменьшат выплату или что определенную помощь отменят. Известно лишь договоренность коалиции сократить соответствующую статью бюджетных расходов примерно на 4 млрд крон. Детали должны появиться при дальнейшем рассмотрении бюджета.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что палата депутатов Чехии единогласно одобрила новый закон о пребывании иностранцев. Документ предусматривает цифровизацию значительной части процедур оформления разрешений на проживание, обновление системы учета иностранцев и расширение полномочий государства по отмене разрешений лицам, совершившим преступления или представляющим угрозу безопасности. Следующий этап — рассмотрение документа Сенатом. Ожидается, что основная часть закона вступит в силу с 1 января 2029 года.

Также мы рассказывали , что на первое полугодие 2026 года украинским беженцам выплатили 3,63 млрд крон гуманитарной помощи. Это примерно на миллиард меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В июне количество таких выплат составило 36,9 тыс., на 9 тыс. меньше, чем в июне 2025 года.