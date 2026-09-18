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Чехия планирует сократить расходы на помощь украинцам на 4 млрд крон

Личные финансы
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Расходы Чехии на помощь украинцам уже сократились на 22%
Расходы Чехии на помощь украинцам уже сократились на 22%
Правящая коалиция Чехии договорилась сократить примерно на 4 млрд крон расходы на выплаты украинским беженцам в рамках государственного бюджета на 2027 год. В то же время конкретные виды помощи, которые могут затронуть изменения, пока не определены.
Об этом заявил лидер SPD Томио Окамура. Ранее он потребовал упразднить все выплаты украинцам, передает Чехия-онлайн.
Речь пока идет о политической договоренности ANO, SPD и Motoristé во время переговоров по государственному бюджету.

Коалиция хочет снизить дефицит бюджета

Первоначальный проект бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в 389 млрд крон. После переговоров глава Motoristé Петр Маценко сообщил, что дефицит должны уменьшить на несколько миллиардов крон по сравнению с первоначальным проектом.
Осенью коалиция планирует представить дополнительные меры, которые должны сократить его еще на 20 млрд. крон.
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Окамура заявил об общем запланированном уменьшении дефицита на 23 млрд крон. По его словам, одна из статей экономии будет касаться помощи украинцам.
В то же время, предложение SPD сократить расходы Министерства обороны на 7,5 млрд крон поддержки партнеров не получило.
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Расходы Чехии на помощь украинцам уже сократились на 22%

Объявление коалиции не означает, что выплаты украинцам уже сократили на 4 млрд. крон. Правительство должно рассмотреть бюджет в понедельник, а конкретный механизм экономии пока не обнародован.
При этом государственные расходы на гуманитарную помощь украинским беженцам уменьшаются и без новых решений. За первое полугодие 2026 года Чехия потратила на нее 3,63 млрд. крон против 4,67 млрд. за аналогичный период 2025 года. Таким образом, издержки сократились на 22%.
В июне 2026 года было предоставлено 36,9 тыс. гуманитарных выплат, в то время как годом ранее — 45,9 тыс. Уменьшение расходов связано, в частности, с ростом занятости украинцев и условиями назначения помощи.
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Поэтому нет оснований утверждать, что каждому украинскому беженцу уменьшат выплату или что определенную помощь отменят. Известно лишь договоренность коалиции сократить соответствующую статью бюджетных расходов примерно на 4 млрд крон. Детали должны появиться при дальнейшем рассмотрении бюджета.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что палата депутатов Чехии единогласно одобрила новый закон о пребывании иностранцев. Документ предусматривает цифровизацию значительной части процедур оформления разрешений на проживание, обновление системы учета иностранцев и расширение полномочий государства по отмене разрешений лицам, совершившим преступления или представляющим угрозу безопасности. Следующий этап — рассмотрение документа Сенатом. Ожидается, что основная часть закона вступит в силу с 1 января 2029 года.
Также мы рассказывали, что на первое полугодие 2026 года украинским беженцам выплатили 3,63 млрд крон гуманитарной помощи. Это примерно на миллиард меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В июне количество таких выплат составило 36,9 тыс., на 9 тыс. меньше, чем в июне 2025 года.
По расчетам Министерства труда в составе предыдущего правительства, поступления от беженцев в виде налогов, страховых взносов и других платежей превысили расходы на гуманитарную помощь, жилье, медицинскую помощь и образование еще в третьем квартале 2023 года. С тех пор разница, по данным ведомства, только росла. В частности, за первые три квартала 2025 года государство потратило на беженцев 11,5 млрд крон, тогда как получило от них 23,2 млрд крон.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Украинцы в ЧехииЧехияСоциальная помощь
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