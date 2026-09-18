330 тысяч ветеранов официально не работают: сколько из них могут быть трудоустроены «в тени» Сегодня 13:06 — Личные финансы 6-7% от всех работающих в Украине – это ветераны и ветеранки

В Украине 330 тысяч ветеранов официально зарегистрированы как неработающие. В то же время, около 200 тысяч из них могут работать неофициально.

Об этом на брифинге сказал министр по делам ветеранов Виталий Ким, передает Укринформ.

«У нас 330 тыс. ветеранов сейчас зарегистрированы как неработающие. Несмотря на это, где-то 200 тыс., на мой взгляд, субъективно, — это работающие в тени. Наша задача перетянуть ветеранов из «серой зоны» в «белую», — сказал Ким.

По его словам, дополнительные выплаты или другие стимулы для ветеранов могут побуждать их работодателей официально трудоустраивать работников и платить налоги.

Ветераны составляют 6−7% всех работающих

В целом, по его словам, 6−7% всех работающих в Украине — это ветераны и ветеранки, а если учесть их семьи — до 10 млн человек.

«Это треть экономики», — сказал Ким.

По его словам, сейчас действует программа по созданию 100 тысяч рабочих мест. В то же время, отметил министр, создать такое количество рабочих мест сразу невозможно, поэтому речь идет об адаптации бизнеса к трудоустройству ветеранов.

«Об этом уже подписаны документы, с этим работает фонд сотрудничества. Около 120 предприятий уже подписались. Мы работаем над созданием стандарта рабочего места», — отметил Ким.

Ветеранов хотят привлекать к работе в полиции

Отдельно, по словам министра, действуют программы для ветеранов, которые предусматривают возможность перехода на работу в полицию.

«Сейчас дефицит у патрульной полиции составляет 6 тыс. Отдельно правительство работает над тем, чтобы создавать стимулы для того, чтобы ветеранов брали на работу», — отметил Ким.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что значительное количество бывших военных после увольнения со службы испытывают трудности с адаптацией на новом месте работы. Более 38% из них покидают первое место работы менее чем за три месяца, то есть до завершения испытательного срока.