В Германии вырастут минимальная зарплата и лимит Minijob

В Германии доход работников из Minijob напрямую зависит от установленной законом минимальной зарплаты. Это правило действует с 2022 года. Оно предполагает, что даже после повышения минимальной оплаты труда человек может работать около 10 часов в неделю и оставаться в пределах Minijob.
Потому с ростом минимальной зарплаты автоматически повышается и предельный месячный доход для такого формата занятости.
С начала 2027 года минимальная заработная плата в Германии повысится с 13,90 до 14,60 евро брутто в час.
Это будет пятое повышение минимальной зарплаты с момента ее введения в 2015 году. Соответствующее изменение закрепило Федеральное министерство труда и социальных дел Германии в Пятом постановлении о корректировке минимальной зарплаты (MiLoV5).
Минимальная зарплата применяется вне зависимости от продолжительности рабочего времени и объема занятости. Поэтому ее повышение оказывает непосредственное влияние и на работников из Minijob.
Как изменится годовой доход работников с Minijob
При непрерывной занятости в течение всего года максимальный годовой доход в пределах Minijob вырастет с 7236 до 7596 евро.
Работник, который ранее работал примерно 43 часа в месяц, сможет сохранить такой же объем занятости, но будет получать более высокую зарплату.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Польше составит 4950 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка 32,30 злотых. Размер минимальной зарплаты на 2027 год обсуждали на заседаниях Совета социального диалога. Профсоюзы предлагали повысить минимальную зарплату не менее до 5200 злотых брутто.