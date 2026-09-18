В Германии вырастут минимальная зарплата и лимит Minijob Сегодня 09:02 — Личные финансы При непрерывной занятости в течение всего года максимальный годовой доход в пределах Minijob вырастет с 7236 до 7596 евро.

С 1 января 2027 года в Германии повысятся минимальная заработная плата и предельный доход для работников с форматом занятости Minijob. Изменения коснутся почти 7 млн ​​работников.

Об этом пишет Ausnews.de.

Лимит дохода для Minijob

В Германии доход работников из Minijob напрямую зависит от установленной законом минимальной зарплаты. Это правило действует с 2022 года. Оно предполагает, что даже после повышения минимальной оплаты труда человек может работать около 10 часов в неделю и оставаться в пределах Minijob.

Потому с ростом минимальной зарплаты автоматически повышается и предельный месячный доход для такого формата занятости.

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По данным квартального отчета Minijob-Zentrale за второй квартал 2026 года, в Германии насчитывается 6 959 301 сотрудник Minijob.

С 1 января 2027 года максимальный месячный доход для них вырастет с 603 до 633 евро.

Минимальная зарплата

С начала 2027 года минимальная заработная плата в Германии повысится с 13,90 до 14,60 евро брутто в час.

Это будет пятое повышение минимальной зарплаты с момента ее введения в 2015 году. Соответствующее изменение закрепило Федеральное министерство труда и социальных дел Германии в Пятом постановлении о корректировке минимальной зарплаты (MiLoV5).

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Минимальная зарплата применяется вне зависимости от продолжительности рабочего времени и объема занятости. Поэтому ее повышение оказывает непосредственное влияние и на работников из Minijob.

Как изменится годовой доход работников с Minijob

При непрерывной занятости в течение всего года максимальный годовой доход в пределах Minijob вырастет с 7236 до 7596 евро.

Работник, который ранее работал примерно 43 часа в месяц, сможет сохранить такой же объем занятости, но будет получать более высокую зарплату.