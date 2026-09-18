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В Германии вырастут минимальная зарплата и лимит Minijob

Личные финансы
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При непрерывной занятости в течение всего года максимальный годовой доход в пределах Minijob вырастет с 7236 до 7596 евро.
При непрерывной занятости в течение всего года максимальный годовой доход в пределах Minijob вырастет с 7236 до 7596 евро.
С 1 января 2027 года в Германии повысятся минимальная заработная плата и предельный доход для работников с форматом занятости Minijob. Изменения коснутся почти 7 млн ​​работников.
Об этом пишет Ausnews.de.

Лимит дохода для Minijob

В Германии доход работников из Minijob напрямую зависит от установленной законом минимальной зарплаты. Это правило действует с 2022 года. Оно предполагает, что даже после повышения минимальной оплаты труда человек может работать около 10 часов в неделю и оставаться в пределах Minijob.
Потому с ростом минимальной зарплаты автоматически повышается и предельный месячный доход для такого формата занятости.
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По данным квартального отчета Minijob-Zentrale за второй квартал 2026 года, в Германии насчитывается 6 959 301 сотрудник Minijob.
С 1 января 2027 года максимальный месячный доход для них вырастет с 603 до 633 евро.
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Минимальная зарплата

С начала 2027 года минимальная заработная плата в Германии повысится с 13,90 до 14,60 евро брутто в час.
Это будет пятое повышение минимальной зарплаты с момента ее введения в 2015 году. Соответствующее изменение закрепило Федеральное министерство труда и социальных дел Германии в Пятом постановлении о корректировке минимальной зарплаты (MiLoV5).
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Минимальная зарплата применяется вне зависимости от продолжительности рабочего времени и объема занятости. Поэтому ее повышение оказывает непосредственное влияние и на работников из Minijob.

Как изменится годовой доход работников с Minijob

При непрерывной занятости в течение всего года максимальный годовой доход в пределах Minijob вырастет с 7236 до 7596 евро.
Работник, который ранее работал примерно 43 часа в месяц, сможет сохранить такой же объем занятости, но будет получать более высокую зарплату.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Польше составит 4950 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка 32,30 злотых. Размер минимальной зарплаты на 2027 год обсуждали на заседаниях Совета социального диалога. Профсоюзы предлагали повысить минимальную зарплату не менее до 5200 злотых брутто.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГерманияЗарплатаМинимальная зарплата
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