Деньги за неиспользованные поездки возвращают постепенно — объяснение КГГА Сегодня 18:10 — Личные финансы Возврат происходит постепенно

Пользователям приложения «Киев Цифровой» постепенно возвращают средства за неиспользованные поездки, приобретенные по старым тарифам. Все деньги должны отразиться в транспортном Кошельке ориентировочно до конца этой недели, то есть до 20 сентября.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Речь идет о поездках, которые остались на транспортных картах после смены тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы.

Когда вернут все средства

Возврат происходит постепенно. Поэтому если в приложении отражается не вся сумма, стоит подождать — остальные средства поступят в ближайшее время.