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Деньги за неиспользованные поездки возвращают постепенно — объяснение КГГА

Личные финансы
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Возврат происходит постепенно
Возврат происходит постепенно
Пользователям приложения «Киев Цифровой» постепенно возвращают средства за неиспользованные поездки, приобретенные по старым тарифам. Все деньги должны отразиться в транспортном Кошельке ориентировочно до конца этой недели, то есть до 20 сентября.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Речь идет о поездках, которые остались на транспортных картах после смены тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы.

Когда вернут все средства

Возврат происходит постепенно. Поэтому если в приложении отражается не вся сумма, стоит подождать — остальные средства поступят в ближайшее время.
Если пополняли транспортную карту несколько раз, средства также будут возвращаться частями. Например, если на карте оставались неиспользованные поездки после трех пополнений, возврат за каждое из них может отобразиться отдельно.
По материалам:
Finance.ua
КиевПерсональные финансы
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