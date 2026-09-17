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Министерство образования объявляет конкурс на стипендии Кабмина для молодых ученых

Личные финансы
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Министерство образования объявляет конкурс на стипендии Кабмина для молодых ученых
Министерство образования объявляет конкурс на стипендии Кабмина для молодых ученых
Министерство образования и науки Украины объявляет конкурс на соискание стипендий Кабинета Министров Украины для молодых ученых.

Сроки

Представление документов осуществляется исключительно в электронном виде через Национальную электронную научно-информационную систему NAUKA. Конечный срок подачи документов — 13 октября 2026 года.
Каждый претендент представляет документы самостоятельно через систему. Доступ для внесения документов предоставлен с 16 сентября.
В пределах этого отбора доступно 190 стипендиальных мест.

Подробности

Стипендии назначаются по решению президиума Комитета по Национальной премии Украины имени Бориса Патона сроком на два года и выплачиваются по месту основной работы или обучения дополнительно к должностному окладу, именной или обычной академической стипендии, доплатам и надбавкам.

Кто может принять участие

Участие в конкурсе могут принимать молодые ученые, которые на момент выдвижения соответствуют определению термина «молодой ученый» согласно Закону Украины «О научной и научно-технической деятельности»: научные и научно-педагогические работники, аспиранты, адъюнкты, докторанты и другие молодые ученые научных учреждений, организаций и высших учебных заведений.
Кандидатов выдвигают по месту их основной работы или обучения ученые, научные, научно-технические или технические советы. Для выдвижения требуются письменные рекомендации не менее двух докторов наук, знающих научные результаты и способности соискателя. Решение принимается тайным голосованием и требует поддержки не менее двух третей присутствующих членов совета.
Полный перечень необходимых документов, порядок подачи заявки и пошаговая инструкция для соискателей и ответственных лиц доступны по ссылке:
Представление документов на конкурс в системе NAUKA
Для участия претендент самостоятельно загружает в систему электронные копии следующих документов:
  • сопроводительное письмо;
  • письмо-представление от высшего образования или научного учреждения с указанием научных результатов претендента и возможностей для проведения исследований;
  • выписка из протокола заседания соответствующего совета о выдвижении претендента по результатам тайного голосования;
  • сведения о претенденте, заверенные отделом кадров;
  • рекомендации не менее двух докторов наук;
  • список научных публикаций за последние пять лет и копии не более трех важнейших работ;
  • сведения о научных результатах претендента по установленной форме;
  • справка Государственной пограничной службы Украины за период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года.
После назначения стипендии победители должны подать в МОН оригиналы указанных документов, платежные реквизиты учреждения или учреждения Государственной казначейской службе Украины в формате IBAN и согласия на обработку персональных данных.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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