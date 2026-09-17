Успейте до 30 октября. Как получить 19 400 грн зимней помощи от государства (условия) Сегодня 15:35 — Личные финансы Успейте до 30 октября. Как получить 19 400 грн зимней помощи от государства (условия)

Украинцы из уязвимых категорий, которые получат 19 400 гривен зимней поддержки, смогут потратить эти средства по своему усмотрению.

Об этом идет речь в нашем новом видео.

Деньги не привязаны к конкретным товарам или услугам. То есть, это не сертификат на дрова и не талон на уголь. Это живая наличность, которую семья может направить куда угодно, чтобы это касалось подготовки к зиме — топлива, теплой одежды, оплаты коммунальных услуг или любых других зимних потребностей.

Деньги идут через специальный гуманитарный счет в Национальном банке Украины. Денежные средства на этот счет направляют международные доноры. И что важно — власти разработали унифицированные рамки, согласно которым государство и гуманитарные партнеры работают по единым правилам на разных территориях.

То есть, это не хаотическая раздача, а структурированная программа с совместным финансированием государства и международных партнеров. Помощь выплачивается в расчете на одно домохозяйство — то есть не на каждого человека отдельно, а на семью или хозяйство в целом.

Кто может оформить эту помощь

Государство и международные партнеры совместно определили определенное количество наиболее уязвимых категорий людей.

Первая — получатели субсидий на приобретение печного топлива, сжиженного газа и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Вторая — лица, получающие помощь при рождении ребенка. Третья — люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Четвертая — многодетные семьи.

Пятая — одинокие матери и родители, получающие государственную помощь.

Шестая — одинокие нетрудоспособные пенсионеры. Это именно та категория, о которой я хочу сказать отдельно, потому что аудитория этого канала — преимущественно люди постарше. Если вы пенсионер и живете сами, без трудоспособных членов семьи рядом — проверьте, подпадаете ли вы под этот критерий.

Седьмая — семьи внутренне перемещенных лиц. Но здесь важно исключение: это не касается тех, кого безвозмездно разместили в помещениях, владельцам которых государство уже компенсирует коммунальные услуги и топливо. То есть, если за вас государство уже платит коммуналку через собственника жилья — эту выплату вы не получите, потому что это было бы двойным финансированием.

Восьмая — детские дома семейного типа. Девятые — приемные семьи. Десятые — семьи патронатных воспитателей.

Программа будет распространена на жителей городов, в том числе тех, кто живет в многоэтажках. То есть, если вы живете в квартире и платите за центральное отопление или газ — вы также попадаете в круг потенциальных получателей, при условии, что отвечаете одной из одиннадцати категорий.

Отдельно программа будет включать семьи, проживающие на территориях активных боевых действий и в пределах 50 километров от линии фронта или государственной границы. Это критически важная деталь для людей, живущих в прифронтовых регионах — именно там наивысшая потребность в такой поддержке.

Совет

Не откладывайте это на последнюю неделю октября. Очереди в ЦНАПах и Пенсионном фонде в канун дедлайна традиционно растут, поэтому лучше собрать документы и подать заявление заранее.

Эта программа — по сути, пример того, как государство вместе с международными донорами пытается закрыть один из наиболее чувствительных сезонных вызовов для уязвимых людей — подготовку к зиме.