Успейте до 30 октября. Как получить 19 400 грн зимней помощи от государства (условия)

Деньги не привязаны к конкретным товарам или услугам. То есть, это не сертификат на дрова и не талон на уголь. Это живая наличность, которую семья может направить куда угодно, чтобы это касалось подготовки к зиме — топлива, теплой одежды, оплаты коммунальных услуг или любых других зимних потребностей.
Деньги идут через специальный гуманитарный счет в Национальном банке Украины. Денежные средства на этот счет направляют международные доноры. И что важно — власти разработали унифицированные рамки, согласно которым государство и гуманитарные партнеры работают по единым правилам на разных территориях.
То есть, это не хаотическая раздача, а структурированная программа с совместным финансированием государства и международных партнеров. Помощь выплачивается в расчете на одно домохозяйство — то есть не на каждого человека отдельно, а на семью или хозяйство в целом.
Кто может оформить эту помощь
Государство и международные партнеры совместно определили определенное количество наиболее уязвимых категорий людей.
Первая — получатели субсидий на приобретение печного топлива, сжиженного газа и оплату жилищно-коммунальных услуг.
Вторая — лица, получающие помощь при рождении ребенка. Третья — люди с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.
Четвертая — многодетные семьи.
Пятая — одинокие матери и родители, получающие государственную помощь.
Шестая — одинокие нетрудоспособные пенсионеры. Это именно та категория, о которой я хочу сказать отдельно, потому что аудитория этого канала — преимущественно люди постарше. Если вы пенсионер и живете сами, без трудоспособных членов семьи рядом — проверьте, подпадаете ли вы под этот критерий.
Седьмая — семьи внутренне перемещенных лиц. Но здесь важно исключение: это не касается тех, кого безвозмездно разместили в помещениях, владельцам которых государство уже компенсирует коммунальные услуги и топливо. То есть, если за вас государство уже платит коммуналку через собственника жилья — эту выплату вы не получите, потому что это было бы двойным финансированием.
Восьмая — детские дома семейного типа. Девятые — приемные семьи. Десятые — семьи патронатных воспитателей.
Программа будет распространена на жителей городов, в том числе тех, кто живет в многоэтажках. То есть, если вы живете в квартире и платите за центральное отопление или газ — вы также попадаете в круг потенциальных получателей, при условии, что отвечаете одной из одиннадцати категорий.
Отдельно программа будет включать семьи, проживающие на территориях активных боевых действий и в пределах 50 километров от линии фронта или государственной границы. Это критически важная деталь для людей, живущих в прифронтовых регионах — именно там наивысшая потребность в такой поддержке.
Совет
Не откладывайте это на последнюю неделю октября. Очереди в ЦНАПах и Пенсионном фонде в канун дедлайна традиционно растут, поэтому лучше собрать документы и подать заявление заранее.
Эта программа — по сути, пример того, как государство вместе с международными донорами пытается закрыть один из наиболее чувствительных сезонных вызовов для уязвимых людей — подготовку к зиме.
Главное не упустить 30 октября, собрать документы, подтверждающие принадлежность к одной из одиннадцати категорий, и подать заявление в один из трех органов, о которых мы только что говорили. Подробности смотрите здесь: