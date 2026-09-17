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Каких специалистов ищут перед отопительным сезоном и сколько им платят

Личные финансы
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Обеспечение работы во время отопительного сезона зависит от ряда профессий
Обеспечение работы во время отопительного сезона зависит от ряда профессий
Накануне отопительного сезона в Украине растет потребность в специалистах, которые обслуживают системы отопления, электросети, вентиляцию, генераторы и другое оборудование.
Эксперты OLX Работа исследовали, каких специалистов в отрасли ищут чаще всего, сколько готовы платить и являются ли эти профессии востребованными среди кандидатов на рынке труда.

Каких специалистов ищут чаще всего

Обеспечение работы во время отопительного сезона зависит от ряда профессий. Среди них: энергетики, электрики, сантехники, слесари, операторы котельных, специалисты по ОВИК / HVAC, монтажники систем отопления и электромеханики.
По сравнению с августом 2025 года на OLX Работа увеличилось количество вакансий для следующих специалистов:
  • электромонтеров на 8%;
  • энергетиков на 9%;
  • операторов котельных на 13%;
  • инженеров по вентиляции на 40%;
  • монтажников систем отопления на 57%
Из-за угрозы отключений также возрос спрос на мастеров по ремонту генераторов на 5%.
В то же время работодатели реже стали искать электромехаников, сантехников, слесарей и специалистов ОВИК/HVAC.
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Кандидаты чаще отзываются на технические вакансии

Динамика спроса со стороны кандидатов в основном соответствует изменениям в количестве вакансий. На профессии, по которым работодатели увеличили число объявлений, в большинстве случаев также выросло количество откликов.
По сравнению с августом прошлого года кандидаты чаще отзывались на вакансии:
  • электромонтеров на 28%;
  • энергетиков на 32%;
  • монтажников систем отопления на 141%
Больше всего возросло количество отзывов на вакансии мастеров по ремонту генераторов — на 169%, или почти втрое.

Медианные зарплаты выросли почти для всех профессий

Несмотря на разнонаправленную динамику спроса и предложения по отдельным профессиям, медианные зарплаты в августе 2026 преимущественно выросли по сравнению с августом 2025-го. Больше всего выросли медианные зарплаты:
  • энергетиков — на 32%, до 33 тыс. грн;
  • электромехаников — на 24%, до 39 тыс. грн;
  • специалистов ОВИК/HVAC — на 24%, до 26 тыс. грн;
  • операторов котельных — на 22%, до 20 тыс. грн;
  • электромонтеров — на 20%, до 30 тыс. грн.
На 17−19% выросли медианные зарплаты монтажников систем отопления до 48 тыс. грн, мастеров по ремонту генераторов до 33 тыс. грн и сантехников до 35 тыс. грн. Для слесарей и электриков зарплаты выросли на 14% до 40 тыс. грн.

Где больше всего ищут технических специалистов

Среди областей наиболее подходящих вакансий в августе было в Киевской области. Здесь работодатели активно искали слесарей, специалистов ОВИК/HVAC, электриков, мастеров по ремонту генераторов, сантехников и энергетиков.
Медианные зарплаты в Киевской области по этим профессиям несколько выше общеукраинских показателей. К примеру, энергетикам в августе 2026 года предлагали медианную зарплату 40 тыс. грн против 33 тыс. грн в среднем по Украине.
Также перед началом отопительного сезона активно ищут технических специалистов в Полтавской, Одесской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаПрофессииЗарплата
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