Каких специалистов ищут перед отопительным сезоном и сколько им платят Сегодня 14:05 — Личные финансы Обеспечение работы во время отопительного сезона зависит от ряда профессий

Накануне отопительного сезона в Украине растет потребность в специалистах, которые обслуживают системы отопления, электросети, вентиляцию, генераторы и другое оборудование.

Эксперты OLX Работа исследовали, каких специалистов в отрасли ищут чаще всего, сколько готовы платить и являются ли эти профессии востребованными среди кандидатов на рынке труда.

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Каких специалистов ищут чаще всего

Обеспечение работы во время отопительного сезона зависит от ряда профессий. Среди них: энергетики, электрики, сантехники, слесари, операторы котельных, специалисты по ОВИК / HVAC, монтажники систем отопления и электромеханики.

ОВИК (англ. HVAC) — отрасль, связанная с Отоплением, Вентиляцией и Кондиционированием воздуха.

По сравнению с августом 2025 года на OLX Работа увеличилось количество вакансий для следующих специалистов:

электромонтеров на 8%;

энергетиков на 9%;

операторов котельных на 13%;

инженеров по вентиляции на 40%;

монтажников систем отопления на 57%

Из-за угрозы отключений также возрос спрос на мастеров по ремонту генераторов на 5%.

В то же время работодатели реже стали искать электромехаников, сантехников, слесарей и специалистов ОВИК/HVAC.

Кандидаты чаще отзываются на технические вакансии

Динамика спроса со стороны кандидатов в основном соответствует изменениям в количестве вакансий. На профессии, по которым работодатели увеличили число объявлений, в большинстве случаев также выросло количество откликов.

По сравнению с августом прошлого года кандидаты чаще отзывались на вакансии:

электромонтеров на 28%;

энергетиков на 32%;

монтажников систем отопления на 141%

Больше всего возросло количество отзывов на вакансии мастеров по ремонту генераторов — на 169%, или почти втрое.

Медианные зарплаты выросли почти для всех профессий

Несмотря на разнонаправленную динамику спроса и предложения по отдельным профессиям, медианные зарплаты в августе 2026 преимущественно выросли по сравнению с августом 2025-го. Больше всего выросли медианные зарплаты:

энергетиков — на 32%, до 33 тыс. грн;

электромехаников — на 24%, до 39 тыс. грн;

специалистов ОВИК/HVAC — на 24%, до 26 тыс. грн;

операторов котельных — на 22%, до 20 тыс. грн;

электромонтеров — на 20%, до 30 тыс. грн.

На 17−19% выросли медианные зарплаты монтажников систем отопления до 48 тыс. грн, мастеров по ремонту генераторов до 33 тыс. грн и сантехников до 35 тыс. грн. Для слесарей и электриков зарплаты выросли на 14% до 40 тыс. грн.

Где больше всего ищут технических специалистов

Среди областей наиболее подходящих вакансий в августе было в Киевской области. Здесь работодатели активно искали слесарей, специалистов ОВИК/HVAC, электриков, мастеров по ремонту генераторов, сантехников и энергетиков.

Медианные зарплаты в Киевской области по этим профессиям несколько выше общеукраинских показателей. К примеру, энергетикам в августе 2026 года предлагали медианную зарплату 40 тыс. грн против 33 тыс. грн в среднем по Украине.