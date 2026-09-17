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Сколько стоят частный сад и частная школа в разных городах Украины

Личные финансы
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Сколько стоят частный сад и частная школа в разных городах Украины
Сколько стоят частный сад и частная школа в разных городах Украины
Государственный детсад и частный — это две совершенно разные модели. По обзору цен частных детсадов 2026 года полный день в Киеве стоит примерно 15−30 тыс. грн в месяц.
В премиальном сегменте — 35−45 тыс. грн.
К примеру, киевский Montessori School указывает стоимость садика от 12 тыс. грн в месяц за неполный день без стоимости питания.

Частные школы

Цены очень зависят от формата: небольшая частная школа может стоить 10−15 тыс. грн в месяц, тогда как премиальные заведения — более 25−30 тыс. грн.
К примеру, в Киеве I-School на 2026/27 учебный год установила 310 тыс. грн в год плюс 15 тыс. грн ежегодного взноса.
В Днепре частная школа «Джива» на 2026/27 год стоит 16 500 грн в месяц, включая активности и пребывание в школе до 18:30.
В Одессе начальная школа «Мрия» стоит от 20 500 грн в месяц, а IQ School — 10−13 тыс. грн в месяц в зависимости от формата.
Во Львове частная школа «Эрудит» стоит около 23 700 грн в месяц.
РегионЧастная школа, грн/мес.За учебный год*
Киев15-30 тис.150-300 тыс. грн
Днепровщина16 500165 тыс. грн
Одесчина10-25 тис.100-250 тыс. грн
Львовщина23 700237 тыс. грн
* Расчет за 10 месяцев обучения; вступительные взносы, питание, трансфер и отдельные дополнительные платежи могут увеличить сумму.
Читайте больше о том, сколько средств тратят на ребенка в нашей статье — Сколько денег нужно украинской семье, чтобы содержать ребенка в 2026 году
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Кстати, если вы воспитываете ребенка самостоятельно, государство предусмотрело для вас отдельные выплаты, льготы на налог и поддержку с оплатой коммунальных услуг. И право на них зависит от конкретных юридических критериев.
Finance.ua рассказывает, как оформить помощь и что для этого нужно в спецпроекте — Помощь родителям, самостоятельно воспитывающим детей
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньги
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