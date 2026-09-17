Сколько стоят частный сад и частная школа в разных городах Украины Сегодня 09:30 — Личные финансы Сколько стоят частный сад и частная школа в разных городах Украины

Государственный детсад и частный — это две совершенно разные модели. По обзору цен частных детсадов 2026 года полный день в Киеве стоит примерно 15−30 тыс. грн в месяц.

В премиальном сегменте — 35−45 тыс. грн.

К примеру, киевский Montessori School указывает стоимость садика от 12 тыс. грн в месяц за неполный день без стоимости питания.

Частные школы

Цены очень зависят от формата: небольшая частная школа может стоить 10−15 тыс. грн в месяц, тогда как премиальные заведения — более 25−30 тыс. грн.

К примеру, в Киеве I-School на 2026/27 учебный год установила 310 тыс. грн в год плюс 15 тыс. грн ежегодного взноса.

В Днепре частная школа «Джива» на 2026/27 год стоит 16 500 грн в месяц, включая активности и пребывание в школе до 18:30.

В Одессе начальная школа «Мрия» стоит от 20 500 грн в месяц, а IQ School — 10−13 тыс. грн в месяц в зависимости от формата.

Во Львове частная школа «Эрудит» стоит около 23 700 грн в месяц.

Регион Частная школа, грн/мес. За учебный год* Киев 15-30 тис. 150-300 тыс. грн Днепровщина 16 500 165 тыс. грн Одесчина 10-25 тис. 100-250 тыс. грн Львовщина 23 700 237 тыс. грн

* Расчет за 10 месяцев обучения; вступительные взносы, питание, трансфер и отдельные дополнительные платежи могут увеличить сумму.

Кстати, если вы воспитываете ребенка самостоятельно, государство предусмотрело для вас отдельные выплаты, льготы на налог и поддержку с оплатой коммунальных услуг. И право на них зависит от конкретных юридических критериев.