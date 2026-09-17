Польша установила минимальную зарплату на 2027 год — СМИ Сегодня 08:06 — Личные финансы Профсоюзы требовали повысить минималку до 5200 злотых

С 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Польше составит 4950 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка составляет 32,30 злотых.

Как пишет InPoland.net.pl, положение по этому вопросу было опубликовано в Вестнике законов.

Таким образом, минимальная зарплата на следующий год не превысит 5000 злотых, несмотря на ожидания части работников.

Как изменится минимальная зарплата

С 1 января 2027 года минимальная заработная плата вырастет с нынешних 4806 до 4950 злотых брутто. Минимальная почасовая ставка для определенных гражданско-правовых договоров увеличится с 31,40 до 32,30 злотых.

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Профсоюзы потребовали повысить минималку до 5200 злотых

Размер минимальной зарплаты на 2027 год обсуждали на заседаниях Совета социального диалога. Профсоюзы предлагали повысить минимальную зарплату не менее до 5200 злотых брутто. Представители работодателей поддерживали предложение правительства.

Поскольку сторонам не удалось достичь договоренности, окончательный размер минимальной зарплаты и почасовой ставки установил Совет министров.

С 2015 года минималка в Польше выросла более чем на 3000 злотых — с 1750 злотых до 4950 злотых в 2027 году. Наибольший рост произошел в 2023 и 2024 годах, когда из-за высокой инфляции минимальная заработная плата повышалась дважды в год.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что темпы роста зарплат в Польше заметно замедлились, а период стремительного повышения доходов, похоже, завершился. Эксперты объясняют это снижением инфляции, более осторожной политикой работодателей по затратам и изменениям на рынке труда. Такие тенденции касаются и украинцев, работающих в Польше.