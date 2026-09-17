ИИ меняет рынок труда: какие профессии будут востребованы к 2030 году Сегодня 12:05 — Личные финансы Технологий становится больше, но человеческие навыки дорожают

Искусственный интеллект уже умеет писать код, анализировать документы, работать с данными, общаться с клиентами и автоматизировать все более сложные бизнес-процессы. Это закономерно порождает вопрос: какие профессии останутся востребованными через несколько лет и за какие навыки работодатели будут готовы платить больше? Единой «профессии будущего» не существует. Вместо этого формируется новая формула конкурентоспособного специалиста: доменная (отраслевая) экспертиза + умение работать с искусственным интеллектом + работа с данными + критическое мышление + ответственность за результат.

Эксперты WayForPay проанализировали данные международных исследований рынка труда, AI и fintech, чтобы выяснить, какие специалисты будут наиболее востребованы и как искусственный интеллект уже меняет работу людей.

По прогнозу World Economic Forum в Future of Jobs Report 2025, структурные изменения на рынке труда к 2030 году коснутся около 22% нынешних рабочих мест. Ожидается создание примерно 170 млн новых рабочих мест, в то же время около 92 млн могут быть вытеснены, то есть глобальная экономика может получить чистый прирост примерно в 78 млн человек.

Глобальный рынок труда к 2030 году, blognew.wayforpay.com

По оценке International Labour Organization, примерно каждый четвертый работник в мире сегодня работает в профессии, которая в определенной степени подвержена генеративному AI. В то же время, для большинства профессий наиболее вероятным сценарием остается трансформация работы, а не полная замена человека, поскольку большинство профессий состоит не из одной задачи, а из десятков различных функций.

Поэтому одна из главных закономерностей нового рынка труда выглядит следующим образом: AI автоматизирует не профессии целиком, а прежде всего отдельные задачи внутри профессий.

Наиболее перспективные направления и профессии

Однако особенно интересен другой вывод PwC. Исследователи видят формирование двух разных моделей рынка труда: в одной AI демократизирует профессию, то есть делает сложные задачи более доступными людям с меньшим уровнем экспертизы, а в другой — наоборот, профессионализирует работу, забирая простые и рутинные операции и оставляя человеку сложные решения, творчество, коммуникацию и профессиональное суждение.

Именно вторая группа сегодня демонстрирует лучшую динамику: количество таких вакансий растет примерно вдвое быстрее, а зарплаты на 42% быстрее. Иными словами, AI не обязательно снижает ценность эксперта — в некоторых профессиях он, наоборот, убирает самую дешевую часть работы и делает дорогую еще более важной.

Что происходит с ИИ-вакансиями, blognew.wayforpay.com

Среди профессий, которые будут до 2030 года демонстрировать самый быстрый относительный рост, первые позиции занимают Big Data Specialists, FinTech Engineers и AI and Machine Learning Specialists.

К наиболее перспективным также относятся: software developers, security specialists и специалисты по защите информации. Для экономики AI и fintech эти профессии можно условно поделить на несколько больших групп.

Наиболее перспективные направления и профессии, blognew.wayforpay.com

Здесь возникает важный парадокс. Если AI отнимает значительную часть работы, на которой раньше учились начинающие, компаниям придется перестраивать систему подготовки кадров, иначе проблема будущего может звучать не как «чем заменить senior-специалистов?», а как «откуда через пять лет взять senior-специалистов, если junior больше не проходят традиционный путь обучения?».

Рядом с AI появляется еще одна профессия

Чем больше решений компания передает алгоритмам, тем острее становится вопрос ответственности. Какие данные использовала модель, почему она приняла именно такое решение, можно ли этому доверять, нет ли предвзятости и кто будет отвечать перед клиентом или регулятором в случае ошибки — все эти вопросы становятся частью новой корпоративной реальности.

Именно поэтому рядом с AI engineers формируется еще одна категория специалистов: AI Governance Managers, Responsible AI Specialists, Model Risk Specialists и AI Compliance Experts. Особенно важны такие профессии станут в финансовом секторе, страховании, здравоохранении и других отраслях, где решения алгоритма могут иметь непосредственные последствия для человека.

Фактически, искусственный интеллект создает отдельный рынок труда для людей, задача которых проверять, контролировать и объяснять работу AI.

Технологий становится больше, но человеческие навыки дорожают

OECD также обращает внимание, что внедрение таких технологий происходит гораздо быстрее, чем подготовка людей к работе с ними. Доля компаний в странах OECD, использующих искусственный интеллект, выросла примерно с 7% в 2021 году до 20% в 2025 году, тогда как углубленные компетенции в этой сфере — в частности, machine learning или data science — имеют лишь около 1% работников.

Искусственный интеллект и работа с большими данными относятся к профессиональным компетенциям, значение которых растет быстрее всего. World Economic Forum прогнозирует высокий спрос и на аналитическое и креативное мышление, гибкость, устойчивость, лидерские и социальные навыки.

То есть развитие технологий не уменьшает ценность человеческих компетенций, а во многих случаях наоборот усиливает ее.

Четыре типа специалистов, которые будут формировать ИИ-экономику

Все профессии будущего можно объединить в четыре большие группы. Одни специалисты будут создавать AI, другие будут внедрять его в бизнес, третьи будут отвечать за безопасность и риски, а четвертые будут использовать технологию как инструмент для принятия сложных решений.

Четыре типа специалистов, которые будут формировать ИИ-экономику, blognew.wayforpay.com