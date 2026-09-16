Воздушная тревога и работа: как правильно оформить отсутствие работника Сегодня 20:01 — Личные финансы Отсутствие работника на рабочем месте

Из-за воздушных тревог и обстрелов работники могут не успевать добраться до работы или быть вынуждены покинуть рабочее место ради безопасности. Юристы рассказали, как в таком случае оформить отсутствие работника, ведь от этого зависит и оплата такого времени, и его трудовые гарантии.

По разъяснениям, которые приводит robota.ua , есть несколько вариантов оформления — в зависимости от обстоятельств и договоренности между работником и работодателем.

Как можно оформить отсутствие работника

Неоплачиваемое отсутствие

Если работник не может прибыть на работу из-за воздушной тревоги или обстрела, один из вариантов — оформить отсутствие по другим причинам.

Если работник не явился вовремя и сообщил работодателю о причине с опозданием, в табеле его могут обозначить как не явившегося по невыясненным причинам, до выяснения обстоятельств, или как отсутствующего по другим причинам. Такое время не оплачивается, поскольку работа практически не выполнялась.

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При этом отсутствие из-за воздушной тревоги или обстрелов является уважительной причиной. Поэтому при условии, что работник не злоупотребляет такой возможностью и не остается без причины после завершения опасности, это не должно быть основанием для увольнения за прогул или выговоры.

Простой не по вине работника

Другой вариант — простой не по вине работника. Его можно оформить, если работник оперативно сообщил, что из-за воздушной тревоги или обстрела не может выполнять свои обязанности. В таком случае работник представляет сообщение или докладную записку, а работодатель выдает соответствующий приказ.

Отпуск

Работник также может попросить работодателя об отпуске на период своего отсутствия. По договоренности это может быть ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы.

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Для этого работник подает заявление, а работодатель выдает приказ. В то же время, отпуск оформляют только полными календарными днями — оформить таким образом, например, половину рабочего дня нельзя.

Неполный рабочий день

Если работник все же может добраться до работы, но из-за опасности сделает это с опозданием, по его заявлению или договоренности с работодателем на этот день можно установить неполное рабочее время. Тогда зарплата начисляется пропорционально фактически отработанному времени.

Для этого также необходимо заявление работника и приказ работодателя.

На практике работодатели нередко вообще не оформляют отдельно опоздание или перерывы из-за воздушной тревоги. После опасности работник возвращается к работе, а день оплачивается полностью.

Юристы говорят, что такой подход не требует дополнительных расчетов и ​​оформления. В то же время, он создает вопрос о документальном подтверждении того, что работник находился на работе в период непосредственной угрозы его жизни и здоровью.

Это может создавать опасности с точки зрения охраны труда. Поэтому независимо от способа оформления важно, чтобы во время воздушной тревоги или обстрела работники могли находиться в безопасном месте.

Как оплачивается время отсутствия

Оплата зависит от того, какой именно вариант оформления выбрали:

отсутствие по другим причинам — не оплачивается;

простой не по вине работника — оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада);

отпуск — оплата зависит от его вида: ежегодный отпуск оплачиваемый, а отпуск без сохранения зарплаты — нет;

неполный рабочий день — оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.