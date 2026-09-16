Как изменились цены на квартиры в разных городах Украины: где рост более 180%

За 7 лет стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в украинских областных центрах изменилась очень неравномерно. В некоторых городах жилье стало почти втрое дороже, тогда как в других его медианная цена в долларовом эквиваленте, напротив, снизилась.
Наибольший рост
В Ивано-Франковске и Ужгороде медианная цена однокомнатного жилья за семь лет выросла более чем вдвое. Медианная стоимость однокомнатной квартиры здесь увеличилась на 189% - с 17,2 тыс. до почти 50 тыс. долларов.
Ужгород — с 33,7 тыс. до 77 тыс. долларов, рост на 128%;
Кропивницкий — с 15 тыс. до 31,5 тыс. долларов, рост на 110%;
Черновцы — с 29 тыс. до 60 тыс. долларов, рост на 107%;
Ровно — с 28 тыс. до 55 тыс. долларов, рост на 97%.
В число городов с существенным подорожанием также вошли Тернополь, Луцк, Житомир, Львов и Винница.
В Тернополе медианная стоимость однокомнатной квартиры выросла с 26,5 тыс. до 51,8 тыс. долларов, или на 96%.
В Луцке цена увеличилась с 31 тыс. до 60 тыс. долларов или на 94%.
В Житомире медианная стоимость выросла с 27,5 тыс. до 51 тыс. долларов, или на 85%.
Во Львове и Виннице рост составил по 82%. В первом городе цена увеличилась с 42 тыс. до 76,4 тыс. долларов, во втором — с 32,5 тыс. до 59 тыс. долларов.
В Хмельницком жилье подорожало на 68% - с 26,5 тыс. до 44,5 тыс. долларов. В Черкассах рост составил 53% - с 31 тыс. до 48 тыс. долларов, а в Чернигове — 51%, с 22,5 тыс. до 34 тыс. долларов.
В четырех областных центрах стоимость однокомнатных квартир за семь лет выросла менее чем наполовину.
В Полтаве медианная цена увеличилась на 48% - с 26,7 тыс. до 39,5 тыс. долларов.
В Киеве рост составил 42% - с 50,8 тыс. до 72 тыс. долларов.
В Одессе квартиры подорожали на 36% - с 36,8 тыс. до 50 тыс. долларов.
Меньше всего среди этих городов изменились цены в Днепре — на 26%. Медианная стоимость выросла с 25 тыс. до 31,5 тыс. долларов.
Где подешевели
В пяти областных центрах медианная стоимость однокомнатных квартир в долларовом эквиваленте стала ниже, чем в августе 2019 года.
Наибольшее падение зафиксировали в Николаеве — на 32%. Медианная цена снизилась с 29,3 тыс. до 20 тыс. долларов.
В Запорожье и Харькове жилье подешевело на 29%. В первом случае цена снизилась с 22,05 тыс. до почти 16 тыс. долларов, во втором — с 35,4 тыс. до 25 тыс. долларов.
В Сумах медианная стоимость уменьшилась на 12% - с 27 тыс. до 23,8 тыс. долларов.
В Херсоне падение составило 8% - с 13 тыс. до 12 тыс. долларов.
Также мы писали, что цены на украинском рынке недвижимости в 2026 году весьма неравномерны. В регионах, которые считаются относительно безопасными, однокомнатные квартиры преимущественно дорожают. В прифронтовых городах цены на жилье почти не меняются или даже снижаются.