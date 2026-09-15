Где можно купить дом в селе менее чем за 3 тыс. долларов Сегодня 20:00 — Недвижимость Где можно купить дом в селе менее чем за 3 тыс. долларов

Спрос на частные дома на Буковине уверенно растет, цены за год подскочили как минимум на треть.

Хотя рынок жилья в селе остается одним из самых доступных, эксперты все же предостерегают, что с таким спросом рассчитывать на «замершие» цены не стоит, пишет bukmedia.com.ua

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Дом в Черновцах стоит в среднем около 140 тысяч долларов, в селах области можно купить жилье от 3 тысяч. Рассказываем, насколько подорожала недвижимость в Буковине и где найти самые доступные варианты.

Цены в городе и селе

По данным аналитиков, средняя стоимость частного дома в Черновцах составляет около 140 тысяч долларов, или примерно 870 долларов за квадратный метр.

Но в селах области цены стартуют буквально от нескольких тысяч.

Спрос на недвижимость в Черновицкой области, по данным маркетплейса OLX, вырос на 42% по сравнению с началом года. Вместе со спросом вверх пошли и цены: за последний год частные дома подорожали почти по всей стране, и Черновицкая вместе с Одесской областью прибавила по 35%, а по отдельным оценкам рост цен на частные дома на Буковине превысил 50% за год.

Дорожает и городское жилье: квадратный метр в новостройках Черновцов за год прибавил около четверти стоимости.

Причины

Черновцы расположены далеко от фронта и считаются относительно безопасным областным центром, поэтому сюда переехали многие люди с востока и юга Украины.

Поэтому спрос значительно превышает предложение, а на цены дополнительно давят удорожание стройматериалов и инфляция. Подпитывают рынок и государственные программы: спрос активно поддерживают «єОселя» и «єВідновлення». В итоге городское жилье стало для многих семей просто недостижимым — и взоры естественно обратились в сторону сел, где за те же деньги можно получить не квартиру, а целую усадьбу с землей.

Самые доступные варианты

Самый дешевый в подборке — дом в селе Онут на Заставнивщине, в 400 метрах от Днестра.

Небольшой дом на 50 квадратных метров и три комнаты, с огородом и приватизированными 16 сотками, стоит всего 3 тысячи долларов.

Еще один бюджетный вариант в селе Алексеевка по улице Назария Яремчука: дом на три комнаты с верандой, погребом, отдельным сараем с мастерской и 50 сотками огорода отдают примерно за 5−6 тысяч евро.

Чуть более дорогой сегмент — это уже полноценные усадьбы для жизни. В Баламутовке на Заставнивщине за 12 500 евро продают дом на 146 квадратных метров и четыре комнаты с участком на 25 соток.

Чем ближе к Черновцам, тем выше цена

Кирпичный дом в Кливодине на Кицманщине, в 25 километрах от областного центра, продают за 45 тысяч евро: 110 квадратных метров, пять комнат, газ, электричество, свой колодец, комбинированное отопление и новая металлочерепица.

Ранее мы писали , что цены на дома под Киевом отличаются почти в 8 раз. Средняя цена частного дома на вторичном рынке Киевской области колеблется от $35 500 до $270 000 в зависимости от района.

Самыми дорогими остаются дома в Обуховском районе — в среднем $270 тыс. Это более чем в 7 раз дороже, чем в Белоцерковском районе, где средняя цена составляет всего $35,5 тыс. Данные актуальны по состоянию на 6 апреля 2026 года.