Как проверить квартиру перед покупкой и избежать двойной продажи

Покупка квартиры в новостройке может быть рискованной, если один объект пытаются продать нескольким покупателям. В Украине введены механизмы, которые должны уменьшить риск двойной продажи, однако перед заключением сделки покупателю все равно следует самостоятельно проверить документы.
Для новостроек, строительство которых началось после 10 октября 2022, будущие квартиры регистрируют еще до ввода дома в эксплуатацию. Это позволяет покупателю проверить конкретный объект.
Перед заключением сделки у застройщика следует попросить идентификатор объекта строительства и регистрационный номер будущей квартиры:
по идентификатору на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства можно проверить основные строительные документы. В частности, информацию о земельном участке, разрешении на строительство, проекте и статусе объекта;
на портале также можно проверить, не входит ли квартира к гарантийную долю. Такое жилье застройщик не вправе продавать до ввода дома в эксплуатацию;
регистрационный номер будущей квартиры позволяет найти объект в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. В реестре можно проверить площадь квартиры, владельца и наличие обременений.
Что делать, если дом начали строить раньше
С жильем в более старых проектах ситуация более сложная, поскольку такого механизма защиты может не быть. Поэтому покупателю нужно особенно внимательно проверить документы застройщика, разрешение на строительство, а также информацию о возможных арестах или залогах.
Не менее важно сверить фактические характеристики квартиры с документами. Например, если в договоре указана квартира на 20 этаже, а в доме фактически только 18 этажей, это повод приостановить сделку и выяснить причину несоответствия.
Если при проверке возникают сомнения, документы следует передать независимому юристу еще до подписания договора.
Ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров планирует ввести по меньшей мере 10-летнюю гарантию на качество новых объектов недвижимости.
Если в течение этого времени владелец выявит недостатки, влияющие на эксплуатационную пригодность недвижимости, он сможет потребовать от заказчика их устранить. Если владелец устранит недостатки самостоятельно, заказчик должен возместить эти расходы.