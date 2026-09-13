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Как проверить квартиру перед покупкой и избежать двойной продажи

Недвижимость
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Покупка недвижимости
Покупка недвижимости, Фото: magnific
Покупка квартиры в новостройке может быть рискованной, если один объект пытаются продать нескольким покупателям. В Украине введены механизмы, которые должны уменьшить риск двойной продажи, однако перед заключением сделки покупателю все равно следует самостоятельно проверить документы.
Об этом сообщили в «ЛУН».

Какие данные нужно получить от застройщика

Для новостроек, строительство которых началось после 10 октября 2022, будущие квартиры регистрируют еще до ввода дома в эксплуатацию. Это позволяет покупателю проверить конкретный объект.
Перед заключением сделки у застройщика следует попросить идентификатор объекта строительства и регистрационный номер будущей квартиры:
  • по идентификатору на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства можно проверить основные строительные документы. В частности, информацию о земельном участке, разрешении на строительство, проекте и статусе объекта;
  • на портале также можно проверить, не входит ли квартира к гарантийную долю. Такое жилье застройщик не вправе продавать до ввода дома в эксплуатацию;
  • регистрационный номер будущей квартиры позволяет найти объект в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. В реестре можно проверить площадь квартиры, владельца и наличие обременений.

Что делать, если дом начали строить раньше

С жильем в более старых проектах ситуация более сложная, поскольку такого механизма защиты может не быть. Поэтому покупателю нужно особенно внимательно проверить документы застройщика, разрешение на строительство, а также информацию о возможных арестах или залогах.
Не менее важно сверить фактические характеристики квартиры с документами. Например, если в договоре указана квартира на 20 этаже, а в доме фактически только 18 этажей, это повод приостановить сделку и выяснить причину несоответствия.
Если при проверке возникают сомнения, документы следует передать независимому юристу еще до подписания договора.
Ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров планирует ввести по меньшей мере 10-летнюю гарантию на качество новых объектов недвижимости.
Если в течение этого времени владелец выявит недостатки, влияющие на эксплуатационную пригодность недвижимости, он сможет потребовать от заказчика их устранить. Если владелец устранит недостатки самостоятельно, заказчик должен возместить эти расходы.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьДоговор купли/продажиПокупка квартиры
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