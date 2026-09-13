Как проверить квартиру перед покупкой и избежать двойной продажи Сегодня 18:13 — Недвижимость Покупка недвижимости, Фото: magnific

Покупка квартиры в новостройке может быть рискованной, если один объект пытаются продать нескольким покупателям. В Украине введены механизмы, которые должны уменьшить риск двойной продажи, однако перед заключением сделки покупателю все равно следует самостоятельно проверить документы.

Об этом сообщили в «ЛУН».

Какие данные нужно получить от застройщика

Для новостроек, строительство которых началось после 10 октября 2022, будущие квартиры регистрируют еще до ввода дома в эксплуатацию. Это позволяет покупателю проверить конкретный объект.

Перед заключением сделки у застройщика следует попросить идентификатор объекта строительства и регистрационный номер будущей квартиры:

по идентификатору на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства можно проверить основные строительные документы. В частности, информацию о земельном участке, разрешении на строительство, проекте и статусе объекта;

на портале также можно проверить, не входит ли квартира к гарантийную долю. Такое жилье застройщик не вправе продавать до ввода дома в эксплуатацию;

регистрационный номер будущей квартиры позволяет найти объект в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. В реестре можно проверить площадь квартиры, владельца и наличие обременений.

Что делать, если дом начали строить раньше

С жильем в более старых проектах ситуация более сложная, поскольку такого механизма защиты может не быть. Поэтому покупателю нужно особенно внимательно проверить документы застройщика, разрешение на строительство, а также информацию о возможных арестах или залогах.

Не менее важно сверить фактические характеристики квартиры с документами. Например, если в договоре указана квартира на 20 этаже, а в доме фактически только 18 этажей, это повод приостановить сделку и выяснить причину несоответствия.

Если при проверке возникают сомнения, документы следует передать независимому юристу еще до подписания договора.

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