В Ивано-Франковске аренда выросла более чем на 40% (ЛУН) Сегодня 13:00 — Недвижимость В Ивано-Франковске аренда выросла более чем на 40% (ЛУН), www.freepik.com

В августе 2026 года спрос на аренду жилья в Украине рос, но количество предложений в большинстве регионов сокращалось.

Например, в Ивано-Франковске за год подорожали квартиры на вторичном рынке, а арендные ставки выросли более чем на 40%. Но большинство потенциальных покупателей ожидают, что жилье продолжит дорожать как на вторичке, так и в новостройках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН

Вторичный рынок

В течение года в Ивано-Франковске подорожали все виды жилья, однако резких скачков не наблюдается.

Цены на квартиры:

1-комнатные квартиры подорожали на 17% - до 45 000 долларов;

2-комнатные также выросли на 17% - до 66 900 долларов;

3-комнатные прибавили 13% и стоят 84 900 долларов;

Настроения покупателей остаются в основном оптимистичными. 43% респондентов считают, что цены на вторичное жилье будут расти, 38% прогнозируют стабильность, а только 19% ожидают снижения стоимости.

Что происходит на первичном рынке

Средняя стоимость «квадрата» в новостройке составляет 1010 долларов, однако окончательная цена зависит от класса жилья:

комфорт — 990 долларов;

бизнес — 1 060 долларов;

премиум — 1 320 долларов;

эконом — недостаточно данных.

Сейчас в продаже 342 секции ЖК, 20 застройщиков предоставляют рассрочку, 13 работают по программе «єОселя».

Опрос показал, что 52% потенциальных покупателей считают, что цены снова пойдут вверх, 37% - что останутся стабильными, и 11% - что стоимость упадет.

Стоимость аренды

За последний год в Ивано-Франковске резко возросла аренда, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — на 44%, однокомнатные — на 42%.

Цены на жилье:

однокомнатные — 22 400 грн;

двухкомнатные — 26 900 грн;

трехкомнатные — 31 400 грн.

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Ранее мы писали , что самое существенное сокращение предложений наблюдалось в Кировоградской (-33%), Волынской (-32%), Житомирской (-29%), Черкасской (-23%) и Ровенской (-21%) областях.

Рост предложений фиксировался в Сумской (+33%), Полтавской (+10%), Черниговской (+7%), Одесской (+4%), Харьковской (+2%) областях, а также в Киеве (+10%).

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры на конец августа 2026 года составляла:

Киев — 31 500 грн;

Закарпатская область — 22 500 грн;

Ивано-Франковская область — 20 250 грн;

Днепропетровская область — 20 000 грн;

Львовская область — 19 100 грн;

Винницкая область — 18 000 грн;

Черкасская область — 18 000 грн;

Черновицкая область — 15 750 грн;

Тернопольская область — 15 750 грн;

Волынская область — 15 700 грн;

Киевская область — 15 000 грн;

Хмельницкая область — 15 000 грн;

Полтавская область — 15 000 грн;

Одесская область — 14 000 грн;

Кировоградская область — 14 000 грн;

Ровенская область — 13 000 грн;

Житомирская область — 12 000 грн;

Черниговская область — 11 000 грн;

Запорожская область — 10 000 грн;

Харьковская область — 8 000 грн;

Николаевская область — 7 000 грн;

Сумская область — 6 500 грн;

Херсонская область — 3 800 грн.