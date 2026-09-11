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В Ивано-Франковске аренда выросла более чем на 40% (ЛУН)

Недвижимость
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В Ивано-Франковске аренда выросла более чем на 40% (ЛУН)
В Ивано-Франковске аренда выросла более чем на 40% (ЛУН), www.freepik.com
В августе 2026 года спрос на аренду жилья в Украине рос, но количество предложений в большинстве регионов сокращалось.
Например, в Ивано-Франковске за год подорожали квартиры на вторичном рынке, а арендные ставки выросли более чем на 40%. Но большинство потенциальных покупателей ожидают, что жилье продолжит дорожать как на вторичке, так и в новостройках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Вторичный рынок

В течение года в Ивано-Франковске подорожали все виды жилья, однако резких скачков не наблюдается.
Цены на квартиры:
  • 1-комнатные квартиры подорожали на 17% - до 45 000 долларов;
  • 2-комнатные также выросли на 17% - до 66 900 долларов;
  • 3-комнатные прибавили 13% и стоят 84 900 долларов;
Настроения покупателей остаются в основном оптимистичными. 43% респондентов считают, что цены на вторичное жилье будут расти, 38% прогнозируют стабильность, а только 19% ожидают снижения стоимости.
В Ивано-Франковске аренда выросла более чем на 40% (ЛУН)

Что происходит на первичном рынке

Средняя стоимость «квадрата» в новостройке составляет 1010 долларов, однако окончательная цена зависит от класса жилья:
  • комфорт — 990 долларов;
  • бизнес — 1 060 долларов;
  • премиум — 1 320 долларов;
  • эконом — недостаточно данных.
Сейчас в продаже 342 секции ЖК, 20 застройщиков предоставляют рассрочку, 13 работают по программе «єОселя».
Опрос показал, что 52% потенциальных покупателей считают, что цены снова пойдут вверх, 37% - что останутся стабильными, и 11% - что стоимость упадет.

Стоимость аренды

За последний год в Ивано-Франковске резко возросла аренда, больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — на 44%, однокомнатные — на 42%.
Цены на жилье:
  • однокомнатные — 22 400 грн;
  • двухкомнатные — 26 900 грн;
  • трехкомнатные — 31 400 грн.
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Ранее мы писали, что самое существенное сокращение предложений наблюдалось в Кировоградской (-33%), Волынской (-32%), Житомирской (-29%), Черкасской (-23%) и Ровенской (-21%) областях.
Рост предложений фиксировался в Сумской (+33%), Полтавской (+10%), Черниговской (+7%), Одесской (+4%), Харьковской (+2%) областях, а также в Киеве (+10%).
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры на конец августа 2026 года составляла:
  • Киев — 31 500 грн;
  • Закарпатская область — 22 500 грн;
  • Ивано-Франковская область — 20 250 грн;
  • Днепропетровская область — 20 000 грн;
  • Львовская область — 19 100 грн;
  • Винницкая область — 18 000 грн;
  • Черкасская область — 18 000 грн;
  • Черновицкая область — 15 750 грн;
  • Тернопольская область — 15 750 грн;
  • Волынская область — 15 700 грн;
  • Киевская область — 15 000 грн;
  • Хмельницкая область — 15 000 грн;
  • Полтавская область — 15 000 грн;
  • Одесская область — 14 000 грн;
  • Кировоградская область — 14 000 грн;
  • Ровенская область — 13 000 грн;
  • Житомирская область — 12 000 грн;
  • Черниговская область — 11 000 грн;
  • Запорожская область — 10 000 грн;
  • Харьковская область — 8 000 грн;
  • Николаевская область — 7 000 грн;
  • Сумская область — 6 500 грн;
  • Херсонская область — 3 800 грн.
Раньше говорилось, если вы покупаете квартиру за $70,000, то будьте готовы к тому, что итоговый чек окажется гораздо больше! В этом выпуске обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала о реальной стоимости жилья от обязательных налогов и юридических платежей до немыслимого удорожания ремонта и ежемесячного содержания.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жилья
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