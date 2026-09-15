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Где в Испании аренда квартиры наиболее доступна (Валенсия)

Недвижимость
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Где в Испании аренда квартиры наиболее доступна (Валенсия)
Где в Испании аренда квартиры наиболее доступна (Валенсия)
В Испании все большая часть старшего населения проживает в съемном жилье, писало издание El Pais .
Хотя большинство арендаторов в Испании — это люди от 30 до 40 лет, CaixaBank Research отмечает, что доля арендаторов от 45 до 65 лет выросла в последние годы.

Где в Валенсии дешевле

Цены на жилье в Испании разные. Самым дорогим оно традиционно будет в столице. В Мадриде вблизи центра однокомнатные квартиры площадью 42 кв. м стоят от 218 тыс. евро (~10 млн гривен).
Дешевле жилье, например в Валенсии, где можно найти предложения в пределах 200−400 тыс. евро. Однако нужно учитывать, что среди предложений почти нет жилья площадью менее 50 кв. м.
Самым дешевым районом Валенсии для аренды в августе стал Patraix — в среднем €13,6 за м².
За квартиру площадью 90 м² придется платить около 1224 евро в месяц.
Несколько дороже — Jesús (€14,1/м²) и L’Olivereta (€14,3/м²).
Для сравнения, средняя цена по городу составляет €16,3/м², а в престижном L’Eixample — €18,4/м².
Разница между районами может достигать сотен евро ежемесячно, поэтому правильный выбор локации — один из самых простых способов снизить затраты на аренду.
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Напомним, в 1 полугодии 2026 года иностранцы приобрели у Испании 51,627 тыс. объектов жилья, что примерно на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и стало максимальным показателем за всю историю соответствующей статистики испанских регистраторов.
Самым активным оказался второй квартал: иностранцы заключили более 26,8 тыс. сделок, а их доля во всех зарегистрированных покупках жилья достигла 15,98% исторического максимума, свидетельствуют данные Colegio de Registradores de España.
Также раньше мы писали, как купить жилье в Испании: налоги и процентные ставки. Украинцы, как и другие иностранцы, могут свободно купить любую жилую или нежилую недвижимость в Испании. На это не влияет ни регион, ни стоимость объекта.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жилья
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