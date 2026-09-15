Где в Испании аренда квартиры наиболее доступна (Валенсия)

Напомним, в 1 полугодии 2026 года иностранцы приобрели у Испании 51,627 тыс. объектов жилья, что примерно на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и стало максимальным показателем за всю историю соответствующей статистики испанских регистраторов.
Самым активным оказался второй квартал: иностранцы заключили более 26,8 тыс. сделок, а их доля во всех зарегистрированных покупках жилья достигла 15,98% исторического максимума, свидетельствуют данные Colegio de Registradores de España.
Также раньше мы писали, как купить жилье в Испании: налоги и процентные ставки. Украинцы, как и другие иностранцы, могут свободно купить любую жилую или нежилую недвижимость в Испании. На это не влияет ни регион, ни стоимость объекта.