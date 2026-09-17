Зарплата учителей в 2026 году: какие надбавки и доплаты действуют с сентября Сегодня 08:25 — Личные финансы Учитель в школе

С 1 сентября для украинских педагогов изменился не только размер зарплаты, но и принцип ее начисления.

Вместо Единой тарифной сетки должностные оклады теперь определяют по специальным коэффициентам в зависимости от должности и базовой величины. От этого зависит размер части надбавок и доплат.

Какие изменения произошли в оплате труда

Одним из ключевых изменений стало включение в должностной оклад доплаты за работу в неблагоприятных условиях в размере 2600 грн с учетом налогов и сборов. Раньше эта сумма выплачивалась отдельно.

Для учителей, очно работающих в школах на прифронтовых территориях и в приграничных областях, предусмотрена отдельная доплата 2600 грн. за счет государственной субвенции. До 1 сентября общий размер такой выплаты составил 5200 грн до налогообложения, поэтому финансовое обеспечение для этих педагогов фактически не изменилось.

Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия. 👛

Также с сентября минимальный размер обязательной надбавки за престижность педагогического труда составляет 20%. Раньше она могла устанавливаться от 5%. Конкретный процент в пределах предусмотренного диапазона определяет директор учебного заведения или руководитель соответствующего органа местного самоуправления.

МОН подтверждает, что с 1 сентября должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли еще на 20% после повышения на 30% в январе.

Какие надбавки могут получать учителя

Кроме основного оклада педагогам в зависимости от должности, квалификации и условий работы могут устанавливаться дополнительные выплаты:

за педагогическое звание — старший учитель — 10%, учитель-методист — 15%;

за работу в населенном пункте со статусом горного — 25%;

за классное руководство — от 20% до 25%;

за заведование кабинетом — 10−15%;

за заведование мастерскими и классами информатики — 15−20%;

за обслуживание компьютерной техники — 10−15%;

за проверку учебных работ в начальных классах — 15%;

за проверку работ по языку и литературе — 20%;

за проверку работ по математике — 15%;

за проверку работ по иностранному языку или чертежу — 10%;

за работу в инклюзивных классах — 20%;

за успешное прохождение сертификации — 20%;

за почетное звание «народный» — 40%, «заслуженный» — 20%;

за знание и использование иностранного языка — от 10% до 25%;

за высокие достижения в труде, особенно важную работу, сложность и напряженность — до 50%;

за ученое звание профессора — до 33%, доцента — до 25%;

за ученую степень доктора наук — до 25%, доктора философии — до 15%;

за ночную работу, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ — до 50%;

за выслугу лет — от 10% до 30%.

После перехода на новый механизм оплаты труда минимальный доход учителя составит 16 600 грн до уплаты налогов и сборов. После отчисления 18% НДФЛ и 5% военного сбора педагог будет получать не менее 12 800 грн.

В то же время, точный размер зарплаты зависит от должности, нагрузки, квалификации и установленных конкретному работнику надбавок и доплат.