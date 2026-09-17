Зарплата учителей в 2026 году: какие надбавки и доплаты действуют с сентября

С 1 сентября для украинских педагогов изменился не только размер зарплаты, но и принцип ее начисления.
Вместо Единой тарифной сетки должностные оклады теперь определяют по специальным коэффициентам в зависимости от должности и базовой величины. От этого зависит размер части надбавок и доплат.
Какие изменения произошли в оплате труда
Одним из ключевых изменений стало включение в должностной оклад доплаты за работу в неблагоприятных условиях в размере 2600 грн с учетом налогов и сборов. Раньше эта сумма выплачивалась отдельно.
Для учителей, очно работающих в школах на прифронтовых территориях и в приграничных областях, предусмотрена отдельная доплата 2600 грн. за счет государственной субвенции. До 1 сентября общий размер такой выплаты составил 5200 грн до налогообложения, поэтому финансовое обеспечение для этих педагогов фактически не изменилось.
Также с сентября минимальный размер обязательной надбавки за престижность педагогического труда составляет 20%. Раньше она могла устанавливаться от 5%. Конкретный процент в пределах предусмотренного диапазона определяет директор учебного заведения или руководитель соответствующего органа местного самоуправления.
МОН подтверждает, что с 1 сентября должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли еще на 20% после повышения на 30% в январе.
Какие надбавки могут получать учителя
Кроме основного оклада педагогам в зависимости от должности, квалификации и условий работы могут устанавливаться дополнительные выплаты:
за педагогическое звание — старший учитель — 10%, учитель-методист — 15%;
за работу в населенном пункте со статусом горного — 25%;
за классное руководство — от 20% до 25%;
за заведование кабинетом — 10−15%;
за заведование мастерскими и классами информатики — 15−20%;
за обслуживание компьютерной техники — 10−15%;
за проверку учебных работ в начальных классах — 15%;
за проверку работ по языку и литературе — 20%;
за проверку работ по математике — 15%;
за проверку работ по иностранному языку или чертежу — 10%;
за работу в инклюзивных классах — 20%;
за успешное прохождение сертификации — 20%;
за почетное звание «народный» — 40%, «заслуженный» — 20%;
за знание и использование иностранного языка — от 10% до 25%;
за высокие достижения в труде, особенно важную работу, сложность и напряженность — до 50%;
за ученое звание профессора — до 33%, доцента — до 25%;
за ученую степень доктора наук — до 25%, доктора философии — до 15%;
за ночную работу, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ — до 50%;
После перехода на новый механизм оплаты труда минимальный доход учителя составит 16 600 грн до уплаты налогов и сборов. После отчисления 18% НДФЛ и 5% военного сбора педагог будет получать не менее 12 800 грн.
В то же время, точный размер зарплаты зависит от должности, нагрузки, квалификации и установленных конкретному работнику надбавок и доплат.
Ранее мы писали, что максимальная средняя зарплата учителей в странах ОЭСР составляет около 76 тыс. долларов в год. В то же время в некоторых странах профессия педагога может приносить шестизначные доходы, тогда как в других даже после десятилетий работы зарплаты остаются намного ниже. В каких странах мира учителя зарабатывают больше всего — читайте здесь.