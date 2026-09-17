0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарплата учителей в 2026 году: какие надбавки и доплаты действуют с сентября

Личные финансы
42
Учитель в школе
Учитель в школе
С 1 сентября для украинских педагогов изменился не только размер зарплаты, но и принцип ее начисления.
Вместо Единой тарифной сетки должностные оклады теперь определяют по специальным коэффициентам в зависимости от должности и базовой величины. От этого зависит размер части надбавок и доплат.

Какие изменения произошли в оплате труда

Одним из ключевых изменений стало включение в должностной оклад доплаты за работу в неблагоприятных условиях в размере 2600 грн с учетом налогов и сборов. Раньше эта сумма выплачивалась отдельно.
Для учителей, очно работающих в школах на прифронтовых территориях и в приграничных областях, предусмотрена отдельная доплата 2600 грн. за счет государственной субвенции. До 1 сентября общий размер такой выплаты составил 5200 грн до налогообложения, поэтому финансовое обеспечение для этих педагогов фактически не изменилось.
Также с сентября минимальный размер обязательной надбавки за престижность педагогического труда составляет 20%. Раньше она могла устанавливаться от 5%. Конкретный процент в пределах предусмотренного диапазона определяет директор учебного заведения или руководитель соответствующего органа местного самоуправления.
МОН подтверждает, что с 1 сентября должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли еще на 20% после повышения на 30% в январе.

Какие надбавки могут получать учителя

Кроме основного оклада педагогам в зависимости от должности, квалификации и условий работы могут устанавливаться дополнительные выплаты:
  • за педагогическое звание — старший учитель — 10%, учитель-методист — 15%;
  • за работу в населенном пункте со статусом горного — 25%;
  • за классное руководство — от 20% до 25%;
  • за заведование кабинетом — 10−15%;
  • за заведование мастерскими и классами информатики — 15−20%;
  • за обслуживание компьютерной техники — 10−15%;
  • за проверку учебных работ в начальных классах — 15%;
  • за проверку работ по языку и литературе — 20%;
  • за проверку работ по математике — 15%;
  • за проверку работ по иностранному языку или чертежу — 10%;
  • за работу в инклюзивных классах — 20%;
  • за успешное прохождение сертификации — 20%;
  • за почетное звание «народный» — 40%, «заслуженный» — 20%;
  • за знание и использование иностранного языка — от 10% до 25%;
  • за высокие достижения в труде, особенно важную работу, сложность и напряженность — до 50%;
  • за ученое звание профессора — до 33%, доцента — до 25%;
  • за ученую степень доктора наук — до 25%, доктора философии — до 15%;
  • за ночную работу, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ — до 50%;
  • за выслугу лет — от 10% до 30%.
Место для вашей рекламы
После перехода на новый механизм оплаты труда минимальный доход учителя составит 16 600 грн до уплаты налогов и сборов. После отчисления 18% НДФЛ и 5% военного сбора педагог будет получать не менее 12 800 грн.
В то же время, точный размер зарплаты зависит от должности, нагрузки, квалификации и установленных конкретному работнику надбавок и доплат.
Ранее мы писали, что максимальная средняя зарплата учителей в странах ОЭСР составляет около 76 тыс. долларов в год. В то же время в некоторых странах профессия педагога может приносить шестизначные доходы, тогда как в других даже после десятилетий работы зарплаты остаются намного ниже. В каких странах мира учителя зарабатывают больше всего — читайте здесь.
По материалам:
Novyny.live
Зарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems