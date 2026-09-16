Германия будет получать данные об украинских счетах: что нужно сделать до 30 сентября

Украинские банки начнут автоматически передавать Германии информацию о счетах людей, являющихся налоговыми резидентами этой страны. Обмен данными будет происходить в рамках международного стандарта CRS.
Особое внимание на свои украинские счета следует обратить людям, получающим в Германии Bürgergeld, Grundsicherung или выплаты по AsylbLG.
Если человек обязан сообщать об имуществе и средствах на счетах, но не сделал этого, ему следует как можно быстрее обратиться в соответствующее ведомство — Jobcenter или Sozialamt — и предоставить необходимые документы и выписки.
Наличие счета в украинском банке не является нарушением. Основной вопрос состоит в том, выполнил ли человек свои обязанности по декларированию счетов, имущества и доходов в соответствии с немецким законодательством.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина расширяет участие в международном обмене налоговой информацией. Страна присоединилась к Дополнению Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Дополнение к CRS MCAA).
Для Украины это означает возможность получать от иностранных налоговых органов более полную и структурированную информацию о финансовых счетах украинских налоговых резидентов за границей. Такие сведения будут помогать органам ГНС:
выявлять незадекларированные иностранные доходы;
точнее определять владельцев счетов и контролирующих лиц;
повышать качество налогового риск-анализа;
эффективнее противодействовать уклонению от налогообложения и выводу доходов за границу;
обеспечивать равные условия налогообложения для плательщиков, добровольно выполняющих налоговые обязанности.