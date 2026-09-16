Германия будет получать данные об украинских счетах: что нужно сделать до 30 сентября Сегодня 09:02 — Личные финансы Наличие счета в украинском банке не является нарушением

Украинские банки начнут автоматически передавать Германии информацию о счетах людей, являющихся налоговыми резидентами этой страны. Обмен данными будет происходить в рамках международного стандарта CRS.

Об этом пишет Ausnews.de.

Что такое CRS

CRS (Common Reporting Standard) — международный стандарт автоматического обмена финансовой информацией между налоговыми органами разных стран. Украина также присоединилась к этой системе.

На практике это означает, что украинский банк без участия клиента будет передавать соответствующим органам информацию о счетах людей, определенных как налоговые резиденты Германии.

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Какую информацию получит немецкая налоговая

Список данных, которые могут передаваться в пределах CRS, включает:

персональные данные — имя, фамилия, адрес проживания, дату рождения, а также налоговые номера, в том числе украинский ИНН и немецкий Steuer-ID;

информацию о счете — название банка и номер счета в формате IBAN;

финансовые данные — остаток средств на счете на конец года, а также доходы, полученные по счету, в том числе проценты по депозитам, дивиденды и другие выплаты.

Таким образом, немецкие органы смогут получить информацию о наличии украинского счета и средствах на нем в пределах установленного порядка автоматического обмена данными.

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Что делать получателям социальных выплат

Особое внимание на свои украинские счета следует обратить людям, получающим в Германии Bürgergeld, Grundsicherung или выплаты по AsylbLG.

Если человек обязан сообщать об имуществе и средствах на счетах, но не сделал этого, ему следует как можно быстрее обратиться в соответствующее ведомство — Jobcenter или Sozialamt — и предоставить необходимые документы и выписки.

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Если информация о счете поступит в немецкие органы в рамках автоматического обмена, а ранее человек не сообщил о нем, это может привлечь внимание контролирующих органов.

В случае неправомерного получения социальных выплат деньги могут потребовать вернуть, а в отдельных случаях возможны штрафные санкции.

Если человек работает или имеет бизнес

Для официально работающих или ведущих предпринимательскую деятельность важно правильно декларировать доходы, полученные в Украине.

Например, если человек получает проценты с депозита в украинском банке, соответствующую информацию может потребоваться указать в годовой налоговой декларации (Steuererklärung) в Германии.

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Отдельные уведомления о каждом украинском счете могут не требоваться, однако конкретные налоговые обязательства зависят от статуса человека, вида дохода и других обстоятельств.

Что следует сделать до 30 сентября

Прежде всего, стоит проверить, актуальны ли персональные и налоговые данные, указанные в украинском банке. В частности, следует убедиться, что верно указаны адрес проживания и налоговый статус.

Также следует проверить, сообщали ли вы немецким органам об украинских счетах и ​​задекларированы ли доходы, полученные по ним, если это предусмотрено законодательством.

Если есть неурегулированные вопросы по счетам или доходам, лучше выяснить их до начала автоматического обмена информацией, а при необходимости обратиться к налоговому консультанту в Германии.

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Наличие счета в украинском банке не является нарушением. Основной вопрос состоит в том, выполнил ли человек свои обязанности по декларированию счетов, имущества и доходов в соответствии с немецким законодательством.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украина расширяет участие в международном обмене налоговой информацией. Страна присоединилась к Дополнению Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Дополнение к CRS MCAA).

Для Украины это означает возможность получать от иностранных налоговых органов более полную и структурированную информацию о финансовых счетах украинских налоговых резидентов за границей. Такие сведения будут помогать органам ГНС: