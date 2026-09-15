В сообщении компании отмечено, что требование связано с законодательством Украины. Речь идет о постановлении Национального банка № 20 от 26 февраля 2026 года, которым НБУ изменил Инструкцию о безналичных расчетах в национальной валюте.
Когда на «Новой почте» могут попросить ИНН
Как поясняется в объявлении, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — РНУКНП или ИНН — может потребоваться при оплате отдельных услуг картой или автосписанием, если средства переводят без открытия счета.
То есть речь идет не обо всех без исключения расчетах картой в отделениях.
Если для конкретной операции требуется ИНН, кассир может попросить клиента предоставить его одним из способов: назвать номер, показать карту налогоплательщика в приложении «Дія» или предъявить документ в бумажном виде.
После того, как кассир введет ИНН, он должен озвучить введенный номер клиенту. В «Новой почте» просят проверить, правильно ли внесены данные и подтвердить их кассиру.
На «Новой почте» финансовые операции производит NovaPay.
Что будет, если не сообщить ИНН
Отдельно в объявлении объясняется, что делать людям, официально отказавшимся от получения идентификационного номера.
Если человек имеет соответствующую отметку в паспорте, он должен сообщить об этом кассиру. Вместо ИНН для проведения операции будут использовать номер паспорта, если он есть, и его серию.
В то же время в компании предупреждают: если клиент не может сообщить ИНН и не имеет паспорта с отметкой об официальном отказе от его получения, оплатить такую услугу картой или через автосписание не получится.
В таком случае, согласно объявлению, оплату можно произвести наличными.
ИНН попросят и во время некоторых оплат онлайн
Изменения относятся также к самостоятельной оплате услуг через онлайн-сервисы ООО «Новая почта».
В компании объясняют, что при оформлении соответствующего платежа в мобильном приложении, на сайте или в бизнес-кабинете на экране появятся дополнительные обязательные поля.
Клиент должен самостоятельно ввести ИНН. Если он официально отказался от его получения, нужно указать номер и при наличии серию паспорта, в котором есть соответствующая отметка.
В самом объявлении «Новая почта» ссылается на постановление НБУ № 20 от 26 февраля 2026 года. Документ касается изменений в правила безналичных расчетов.