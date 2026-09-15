Бензин или электричество: сколько теперь стоит поездка на 100 км на разных авто

Стоимость поездки на 100 км зависит не только от типа автомобиля, но и от того, чем именно его заправлять или когда заряжать. Новый расчетИнститута исследований авторынкапоказывает, как за последний месяц изменились расходы на бензиновые, дизельные, газовые и электрические авто.
Для сравнения исследователи используют Volkswagen Golf VII FL — модель, имеющую версии с разными силовыми установками. Это позволяет сопоставить затраты без значительного влияния отличий в конструкции автомобилей.
Как изменилась стоимость 100 км
Самым дешевым вариантом остается электромобиль с домашней зарядкой в ночное время. Стоимость 100 км составляет 38 грн. При дневной зарядке дома эта сумма растет до 76 грн. Оба показателя остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.
Заряжание на публичных станциях обходится дороже. Для медленных AC-станций стоимость 100 км составляет 333 грн, а для скоростных DC — 403 грн. Эти показатели тоже не изменились.
Среди ископаемого горючего самым дешевым остается газ. Для автомобиля с ГБО на пропан-бутане 100 км стоит 491 грн. Это на 18 грн больше, чем месяцем ранее. В то же время, экономия по сравнению с бензином сократилась до 18%. При этом использование ГБО предусматривает дополнительное оборудование, тяжелый баллон и более регулярное техническое обслуживание системы питания.
Дизель за месяц подорожал заметнее всего. Стоимость 100 км для условного Volkswagen Golf TDI выросла на 39 грн. и теперь составляет 528 грн.
Как отмечают аналитики, бензиновый автомобиль остается самым дорогим из рассмотренных вариантов. Стоимость 100 км выросла на 28 грн — до 595 грн.
Дизель дорожает и это влияет не только на водителей
Рост стоимости дизельного горючего связывают с политической нестабильностью и нарушениями поставок нефтепродуктов.
Подорожание дизеля касается не только владельцев таких автомобилей. Дизель широко используется в перевозках, коммерческом транспорте, строительной технике, сельском хозяйстве, спецтехнике и железной дороге.