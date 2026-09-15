0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бензин или электричество: сколько теперь стоит поездка на 100 км на разных авто

Личные финансы
133
Бензин или электричество: сколько теперь стоит поездка на 100 км на разных авто
Бензин или электричество: сколько теперь стоит поездка на 100 км на разных авто
Стоимость поездки на 100 км зависит не только от типа автомобиля, но и от того, чем именно его заправлять или когда заряжать. Новый расчет Института исследований авторынка показывает, как за последний месяц изменились расходы на бензиновые, дизельные, газовые и электрические авто.
Для сравнения исследователи используют Volkswagen Golf VII FL — модель, имеющую версии с разными силовыми установками. Это позволяет сопоставить затраты без значительного влияния отличий в конструкции автомобилей.

Как изменилась стоимость 100 км

Самым дешевым вариантом остается электромобиль с домашней зарядкой в ​​ночное время. Стоимость 100 км составляет 38 грн. При дневной зарядке дома эта сумма растет до 76 грн. Оба показателя остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.
Заряжание на публичных станциях обходится дороже. Для медленных AC-станций стоимость 100 км составляет 333 грн, а для скоростных DC — 403 грн. Эти показатели тоже не изменились.
Среди ископаемого горючего самым дешевым остается газ. Для автомобиля с ГБО на пропан-бутане 100 км стоит 491 грн. Это на 18 грн больше, чем месяцем ранее. В то же время, экономия по сравнению с бензином сократилась до 18%. При этом использование ГБО предусматривает дополнительное оборудование, тяжелый баллон и более регулярное техническое обслуживание системы питания.
Бензин или электричество: сколько теперь стоит поездка на 100 км на разных авто
Дизель за месяц подорожал заметнее всего. Стоимость 100 км для условного Volkswagen Golf TDI выросла на 39 грн. и теперь составляет 528 грн.
Как отмечают аналитики, бензиновый автомобиль остается самым дорогим из рассмотренных вариантов. Стоимость 100 км выросла на 28 грн — до 595 грн.

Дизель дорожает и это влияет не только на водителей

Рост стоимости дизельного горючего связывают с политической нестабильностью и нарушениями поставок нефтепродуктов.
Подорожание дизеля касается не только владельцев таких автомобилей. Дизель широко используется в перевозках, коммерческом транспорте, строительной технике, сельском хозяйстве, спецтехнике и железной дороге.
Поэтому дальнейший рост цены дизтоплива может сказываться и на стоимости товаров и услуг. Практической альтернативы дизелю для значительной части коммерческого транспорта пока нет.

Зарядка электромобилей пока остается стабильной

Стоимость зарядки электромобилей в этом месяце не выросла. Большинство операторов сохранили прежние тарифы, а на отдельных локациях некоторые даже снизили цены на 50 копеек или 1 грн.
Поэтому расходы условного e-Golf на 100 км остались такими же, как и раньше — в зависимости от того, где именно заряжать автомобиль.

Что не учитывает расчет

Расчет показывает только прямые расходы на топливо или электроэнергию — то есть расход на энергоноситель от бака или батареи до колес.
Читайте также
В нем не учтены:
  • амортизация и потеря рыночной стоимости автомобиля;
  • плановое техническое обслуживание;
  • страхование и налоги;
  • КПД зарядных устройств и расход энергии на поддержание термобаланса батареи;
  • износ шин, тормозных колодок и других расходных материалов.
Поэтому указанные суммы показывают именно стоимость энергии для преодоления 100 км, а не полную себестоимость эксплуатации автомобиля.
По материалам:
Finance.ua
ГорючееБензинЭлектромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems