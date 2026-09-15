ВПЛ смогут совмещать жилищные ваучеры с кредитами: Рада поддержала законопроект Сегодня 15:38 — Личные финансы Ипотечное жилье

Жилищный ваучер можно будет совмещать с кредитными средствами для покупки или строительства жилья.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 15335 , который должен урегулировать такой механизм для внутренне перемещенных лиц, проживающих на временно оккупированных территориях.

За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов.

Как можно будет использовать ваучер

Законопроект предусматривает возможность использовать жилищный ваучер вместе с кредитными средствами, если их недостаточно для полного финансирования приобретения или строительства жилья.

На Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий и «прилетов» 🏠 Подробности здесь.

Таким образом, ваучер сможет стать частью финансирования жилья, а остальную необходимую сумму можно будет покрыть за счет кредита. Такой механизм касается как покупки недвижимости, так и финансирования ее строительства.

В рамках государственной программы для отдельных категорий ВПЛ с ВОТ предусмотрены жилищные ваучеры, которые можно использовать для приобретения жилья или инвестирования в его строительство.

Какую защиту предусматривает законопроект

Документ также устанавливает механизм государственной регистрации обременений на жилье, приобретенное с использованием жилищного ваучера и кредитных средств.

В частности, нотариусы будут налагать запрет на отчуждение жилья и земельного участка.

Читайте также Что нужно учесть перед тем, как брать ипотеку

Следует отметить, что внутренне перемещенные лица могут приобрести жилье в кредит по программе єОселя и получить компенсацию от государства.

Что компенсируется:

70% первого взноса по кредиту;

70% ежемесячных платежей по кредиту в течение первого года;

до 40 000 грн сопутствующих расходов на оформление сделки.

Кто может воспользоваться программой

ВПЛ и жители прифронтовых территорий, которые:

не имеют жилья в собственности (кроме жилья на ВОТ или территориях боевых действий);

не отчуждали жилье в течение последних 36 месяцев;

могут получить компенсацию по льготной ставке 3% или 7% годовых.

Приобрести можно квартиру, жилой дом или таунхаус на вторичном рынке (если жилью не более 20 лет), а также квартиру или имущественные права в аккредитованном доме на этапе строительства. Стоимость жилья — до 2 млн грн.

Чтобы воспользоваться программой, нужно подать заявку в Дії, обратиться в банк, найти жилье и получить решение о кредите. После уплаты своей части первого взноса банк оформляет кредит, а государство компенсирует предусмотренную программой часть расходов.