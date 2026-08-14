ТОП-3 вопроса: когда решили взять ипотеку (мнение эксперта) Сегодня 08:00 — Недвижимость

ТОП-3 вопроса: когда решили взять ипотеку (мнение эксперта)

Перед оформлением ипотеки следует оценить не только размер ежемесячного платежа, но и свою финансовую подушку, будущие расходы на жилье и стабильность доходов.

Особенно это важно, если человек планирует покупать квартиру в основном за счет кредитных средств.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак.

Платеж

Ежемесячный платеж по ипотеке, примерно равен стоимости аренды, сам по себе еще не означает, что покупка квартиры будет более выгодной. Перед оформлением кредита следует учесть дополнительные расходы и собственную финансовую устойчивость.

По словам Тараса Козака, важно иметь деньги не только на первый взнос, но и на обустройство квартиры.

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«Как минимум, чтобы вы могли обустроить квартиру так, как вам нравится, то есть чтобы через мебель, через ремонты не залезать в большие кредиты», — объяснил эксперт.

Ремонт и обустройство жилья могут потребовать значительных затрат. Если при покупке квартиры у человека не останется средств на эти нужды, это может создать дополнительную финансовую нагрузку.

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Отдельно он обратил внимание на соотношение дохода и расходов на жилье. По его оценке на аренду или ипотечный платеж желательно тратить примерно до 30% ежемесячного дохода.

В то же время эксперт подчеркнул, что в Украине есть программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан. При наличии права на такое кредитование ситуация может быть иной.

«Если вы имеете право на такую ​​льготную ипотеку, то, конечно, шанс есть. Если вы работаете, если стабильная работа, то это плюс, особенно если хочется уже иметь свою квартиру и вы не планируете переезжать», — отметил он.

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Коммерческая ипотека без льгот может быть значительно дороже из-за переплаты по процентам. Поэтому сравнивать нужно не только ежемесячный платеж, но и общую сумму, которую человек выплатит банку за весь период кредитования.

Перед покупкой жилья также следует учесть налоги, ремонт, мебель и прочие расходы. Коммунальные платежи, по словам эксперта, возникают и во время аренды, и во время собственности на жилье.

Отдельное внимание следует уделить финансовой подушке. Человек должен понимать, сможет ли он продолжать выплачивать кредит при изменении обстоятельств.

ТОП-3 вопроса

Казак советует перед решением о покупке задать себе три вопроса:

готов ли человек прожить в этой квартире около 10 лет,

какие дополнительные расходы возникнут после покупки

хватит ли будущих доходов для выплаты ипотеки или обустройства жилья без необходимости срочно продавать квартиру.

Ранее писали , что Программа «Еселя» стала доступнее для военнослужащих. Теперь льготную ипотеку под 3% годовых могут оформлять не только контрактники, но и мобилизованные военные. Соответствующая норма действует с 11 января.

Ограничение на площадь жилья

Чтобы программа оставалась социально ориентированной, государство установило четкие требования к максимальной площади недвижимости:

квартира— до 115,5 м²; жилой дом— до 125,5 м².

Льготная ипотека доступна для военных, полицейских, учителей, врачей, ученых, ветеранов, членов их семей, а также внутренне перемещенных лиц. Программа направлена ​​на то, чтобы украинские семьи могли покупать жилье и оставаться в Украине.

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