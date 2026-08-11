Снос старых домов: что хотят сделать Сегодня 08:00 — Недвижимость

Снос старых домов: что хотят сделать

По оценкам, в настоящее время в стране насчитывается около 30 тыс. «хрущевок», строительство многих из которых началось в 1957 году. При этом значительная часть находится в аварийном состоянии.

Одним из путей решения этого вопроса является снос этих сооружений и строительство на их месте новых домов. Впрочем, принудительного отселения жителей не будет.

Об этом OBOZ.UA рассказала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк («Слуга Народа»).

Она сказала, что вопрос о том, «какое количество людей должно будет принять решение о сносе дома», сейчас обсуждается. Однако это не будет 100%-ная планка.

«Мы понимаем, что всегда будут люди, которые скажут, что ничего не хотят. Так же всегда будут те, кто скажет, что, условно, 70 лет жили в этом доме и никуда уже не хотят переезжать. Но 100% - это нереальная цифра. Потому что тогда ни одна „хрущевка“ не пройдет через реновацию,» Кобчик.

Где жить после сноса

Во время выселения украинцам будут давать компенсацию за их квартиры. Однако какой она будет, еще предстоит определить:

Если речь пойдет о новых квадратных метрах — «где они будут».

Если о деньгах — то какая сумма.

«Человек должен понимать, сможет ли он за эти деньги приобрести нужное ему жилье или нет», — объяснила нардепка.

Сначала нужно принять закон

Впрочем, отметила Шуляк, для того чтобы снос домов стал возможным, нардепы должны проголосовать, а президент подписать соответствующий законопроект № 6458. Однако он пока прошел лишь 1-е чтение и сейчас его «достаточно активно готовят на 2-е».

По словам экспертки рынка недвижимости Виктории Берещак, старые квартиры в Украине нередко стоят дороже новых. Однако это касается только тех случаев, когда такое жилье хорошо сохранилось и прошло реставрацию. В частности, по оценкам специалистов, наибольшую ценность на рынке имеют квартиры, которые трудно воспроизвести в современном строительстве.

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