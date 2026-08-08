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«єОселя»: почему не стоит сдавать приобретенное жилье в аренду

Недвижимость
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Ключи от квартиры
Ключи от квартиры, Фото: magnific
В Украине действует программа доступной ипотеки «єОселя», по которой граждане могут приобрести жилье в кредит на льготных условиях. Ссуды предоставляются под 3% или 7%, а минимальный первоначальный взнос составляет 20% стоимости недвижимости. Сдавать в аренду квартиру, приобретенную по программе «єОселя», нельзя до полного погашения ипотечного кредита.
Об этом рассказала риелтор Снежана Кулинич изданию «Телеканал 24».

Какие могут быть последствия

По ее словам, программа «єОселя» рассчитана на тех, кто покупает жилье для собственного проживания, а не в инвестиционных целях.
Одним из ключевых условий является использование приобретенной недвижимости как основного места жительства владельца или его семьи.
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Поэтому квартира, купленная по программе, не должна использоваться для получения прибыли или ведения бизнеса.
Банки также контролируют, чтобы льготную ипотеку не использовали для получения прибыли.
Пока кредит не погашен, квартира находится в ипотеке, потому владелец не может свободно распоряжаться ею без согласования с банком.
Для льготных категорий заемщиков ограничения на какие-либо действия с недвижимостью могут действовать до пяти лет, для других — до полного погашения кредита.
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Обычно кредитные договоры содержат условие, запрещающее передавать квартиру в аренду или пользование другим лицам без письменного согласия банка.
Контролировать соблюдение этих требований финучреждения могут через государственные реестры или даже отправить своего представителя с визитом клиенту.
Если окажется, что квартира сдается в аренду вопреки условиям договора, банк может:
  • требовать досрочного погашения кредита;
  • применить штрафные санкции;
  • расторгнуть кредитный договор.
Ранее Finance.ua писал, чтобы накопить на первый взнос на самую доступную однокомнатную квартиру за «єОселею», жителю Киева нужно собрать около 383 тыс. грн. При средней зарплате это почти 11 месяцев работы, если не тратить заработанные денежные средства.
Дольше всего накапливать на первый взнос придется жителям Львова. Там стартовый взнос составляет примерно 838 тыс. грн, что равняется более чем двум годам и трем месяцам среднего заработка.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда недвижимостиЄОселя
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