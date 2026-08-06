Где дороже всего арендовать жилье перед учебным годом Вчера 17:00 — Недвижимость

Ужгород — самый дорогой город для аренды

В перечень 20 лучших университетов Украины в 2026 году попали семь высших учебных заведений Киева, три из Львова, по два представителя из Днепра и Харькова, а также по одному из Сум, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Одессы и Ужгорода.

Команда OLX Недвижимость проанализировала, какие из этих городов являются самыми дорогими в сегменте аренды в 2026 году, а где снимать будет дешевле.

Традиционно наибольшая стоимость сохраняется в городах, являющихся крупными экономическими центрами. Впрочем, в условиях военного положения на стоимость также влияет и ситуация с безопасностью в регионе, поэтому в городах юга и востока Украины фиксируют более низкие цены.

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«В 2026 году решающим фактором, от которого зависит стоимость аренды, является не только размер города и количество учебных заведений, но и ситуация с безопасностью. Именно поэтому города запада Украины — одни из самых дорогих, тогда как в прифронтовых цены остаются существенно ниже, даже несмотря на постепенное восстановление рынка в некоторых из них. Аренда комнаты остается способом заметно снизить расходы на жилье, что особенно актуально для абитуриентов», — отмечают авторы исследования.

Самые дорогие и дешевые города для аренды

Ужгород — самый дорогой город для аренды 1-комнатной квартиры. Медианная стоимость в июне 2026 года составила 22 133 грн, что на 18% больше по сравнению с июнем 2025 года.

На втором месте — Львов. Медианная цена аренды 1-комнатной квартиры составляла 20 168 грн, что на 15% больше, чем годом ранее.

Киев, где обычно фиксируют больше всего заявлений от абитуриентов, занял третье место. За аренду 1-комнатной квартиры в июне 2026 года нужно было отдать 17 000 грн. За год цена выросла на 6%.

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Почти догоняет столицу Ивано-Франковск. Медианная цена аренды там составила 16 500 грн, что на 27% больше, чем в прошлом году.

Более умеренную медианную цену аренды 1-комнатной квартиры (от 10 000 до 13 500 грн в месяц) фиксировали в таких городах:

Днепр — 12 000 грн (+20%);

Одесса — 12 000 грн (+20%);

Ровно — 12 000 грн (0%, на уровне июня 2025 года);

Черновцы — 13 458 грн (+19%).

Наиболее бюджетно арендовать однокомнатную квартиру можно в Сумах и Харькове. Из-за близости к линии фронта медианная стоимость жилья составляет здесь 7 000 грн в обоих городах.

Однако если в Сумах это на 7% дешевле прошлогоднего, то в Харькове, наоборот, на 56% дороже. На рынке недвижимости Харькова фиксируют постепенное возобновление спроса и, соответственно, рост цен.

Где дороже всего арендовать комнату

Еще один вариант, который ежегодно рассматривают поступающие, — аренда комнат. В этом сегменте лидером по стоимости также Ужгород: 6 500 грн за аренду комнаты в месяц. Это на 18% больше по сравнению с июнем 2025 года.

Во Львове за такой тип жилья придется платить 5000 грн ежемесячно. По сравнению с прошлым годом, цена не изменилась.

На третьем и четвертом местах Черновцы и Ивано-Франковск почти одинаковой медианной стоимостью: 4 626 грн и 4 500 грн соответственно. Это примерно на 13−16% больше, чем в июне 2025 года.

На уровне 4000 грн фиксировали цену в Днепре, Киеве и Ровно, однако динамика стоимости за год в этих городах разная.

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Наибольшее удорожание зафиксировали в Днепре — на 14%. В Ровно медианная цена за год выросла на 8%, а Киев стал единственным городом, где она снизилась, на 5%.

В Харькове и Одессе медианная стоимость аренды комнаты в июне 2026 года составила 3 ​​000 грн. В Одессе этот показатель не изменился с прошлого года, в то же время в Харькове цена выросла на 30%.

Самая низкая цена в Сумах: 2 500 грн за аренду комнаты.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине обнародовали стоимость обучения по контракту на 2026/2027 учебный год. Самые дорогие программы предлагают частные университеты, где стоимость отдельных специальностей превышает 300 тыс. грн в год. Среди государственных учреждений самые высокие цены установили медицинские университеты.

Самыми дорогими специальностями в Украине остаются медицина, стоматология, отдельные программы обучения английскому языку, а также ИТ, бизнес и международные образовательные программы частных университетов.

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