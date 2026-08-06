Как выросла аренда квартир на юге Украины

Напомним, что для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться домой или обустроиться на новом месте, Украине необходимо по меньшей мере 1 млн квартир. Об этом сообщил председатель правления ЧАО «Укрфинжилье» Евгений Мецгер.
По словам Мецгера, потребность в одном миллионе квартир является лишь первоочередной частью более масштабной жилищной проблемы. По оценкам, подготовленным совместно с Всемирным банком, общий дефицит жилищного фонда в Украине составляет около 600 млн кв. м, что эквивалентно примерно 24 трлн грн.
В то же время, по данным аналитиков, тяжелее всего накопить на собственный угол среди украинских городов львовянам. Чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове, придется откладывать всю среднюю зарплату в течение 8,4 лет.
Ровно столько же понадобится жителю Сиднея (Австралия), чтобы купить жилье в своем городе. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах Украины:
Киев vs Торонто: чтобы приобрести однокомнатную квартиру в столице киевлянину нужно откладывать 100% дохода в течение 7,3 года, тогда как жителю Торонто (Канада) — 7,6 года;
Одесса vs Дублин: в Одессе на собственную однокомнатную квартиру придется работать 6,2 года, что даже дольше, чем в столице Ирландии — Дублине (5,1 года);
Харьков vs Сингапур: самая дешевая ситуация среди исследуемых городов Украины в Харькове — 3,3 года накоплений на жилье, что практически сопоставимо с одним из самых дорогих финансовых центров мира — Сингапуром (3,8 года).