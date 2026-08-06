Как выросла аренда квартир на юге Украины Сегодня 08:00 — Недвижимость

Как выросла аренда квартир на юге Украины

Цены на долгосрочную аренду в южных городах Украины уже превысили довоенный уровень, говорится в аналитике OLX Недвижимость.

Где наибольший рост

Больше всего аренда подорожала в Одессе — с 6,5 тыс. гривен в июне 2021 года до 12 тыс. гривен в 2026 году (+85%).

В Николаеве и Черноморске медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла с 4 тыс. гривен до 7 тыс. гривен, или на 75%.

Херсон остается единственным городом, где аренда так и не вернулась к довоенному уровню. В 2021 году она составляла 4,5 тыс. гривен, то в июне 2026 года — 4 тыс. гривен, что на 11% меньше.

Спрос

Единственным городом, где спрос на долгосрочную аренду вырос по сравнению с довоенным периодом, стал Николаев. Там количество отзывов увеличилось на 15%.

В Одессе спрос на аренду снизился на 23%.

Наибольшее сокращение количества отзывов было зафиксировано в Черноморске (-66%) и Херсоне (-90%), что стало самым глубоким падением среди проанализированных городов.

Об этом сообщил председатель правления ЧАО «Укрфинжилье» Евгений Мецгер. Напомним, что для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться домой или обустроиться на новом месте, Украине необходимо по меньшей мере 1 млн квартир. Об этом сообщил председатель правления ЧАО «Укрфинжилье» Евгений Мецгер.

По словам Мецгера, потребность в одном миллионе квартир является лишь первоочередной частью более масштабной жилищной проблемы. По оценкам, подготовленным совместно с Всемирным банком, общий дефицит жилищного фонда в Украине составляет около 600 млн кв. м, что эквивалентно примерно 24 трлн грн.

В то же время, по данным аналитиков , тяжелее всего накопить на собственный угол среди украинских городов львовянам. Чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове, придется откладывать всю среднюю зарплату в течение 8,4 лет.

Ровно столько же понадобится жителю Сиднея (Австралия), чтобы купить жилье в своем городе. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах Украины:

Киев vs Торонто: чтобы приобрести однокомнатную квартиру в столице киевлянину нужно откладывать 100% дохода в течение 7,3 года , тогда как жителю Торонто (Канада) — 7,6 года ;

чтобы приобрести однокомнатную квартиру в столице киевлянину нужно откладывать 100% дохода в течение , тогда как жителю Торонто (Канада) — ; Одесса vs Дублин: в Одессе на собственную однокомнатную квартиру придется работать 6,2 года , что даже дольше, чем в столице Ирландии — Дублине (5,1 года) ;

в Одессе на собственную однокомнатную квартиру придется работать , что даже дольше, чем в столице Ирландии — Дублине ; Харьков vs Сингапур: самая дешевая ситуация среди исследуемых городов Украины в Харькове — 3,3 года накоплений на жилье, что практически сопоставимо с одним из самых дорогих финансовых центров мира — Сингапуром (3,8 года).

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